José Julián, Nieto de Joan Sebastian y Maribel Guardia, Debuta en Teatro

El pequeño José Julián, nieto de Joan Sebastian y Maribel Guardia, debutará en la escena teatral, confirmó su mamá, la actriz Imelda Garza.

Imelda Garza indicó que el papel de José Julián es muy pequeño y que su hijo es un niño que no le tiene miedo al escenario, por lo que puede hacer lo que quiera y es fácil de dirigir. Añadió que el director de la obra hará un excelente trabajo con él.

La actriz señaló que no le gusta la idea de que su hijo se ponga a actuar desde ahorita que es un niño, pues siente que es robarle parte de su infancia, además de que -consideró- los actores son como robots que todo el tiempo tienen que estar sonriendo.

Sobre la posibilidad de que el niño se dedique a la música y que ésta sea su verdadera pasión, Imelda Garza dijo que a su hijo le gusta cantar, pero siente que no tiene interés en la música.

“Yo a su edad me grababa canciones, las inventaba, aprendí a tocar sola el piano, es muy diferente, yo no le veo esa parte, sí le gusta bailar, cantar, tiene talento, pero no veo como que tenga el interés", dijo y dejó en claro que José Julián no descuidará sus estudios.

Explicó que su hijo va a pasar a segundo de primaria y que la obra en la que va a participar se va a presentar cuando él esté de vacaciones, además de que ensayará los fines de semana.

Imelda Garza refirió que en realidad su hijo no ha tenido una preparación teatral, pero tiene buen oído y lo están empezando a preparar para que adquiera técnica vocal.

La actriz compartirá escenario con su hijo, ya que será la protagonista del nuevo montaje teatral La rueda de la fortuna, el cual tiene muchas semejanzas con la relación que mantiene con su suegra, Maribel Guardia

