Maribel Guardia Revela que la Virgen de Guadalupe le Regala Ver a su Hijo Julián

Maribel Guardia habló sobre la forma en la que cuida su salud mental y compartió, en exclusiva para Televisa Espectáculos, que a través de la religión ha tenido experiencias únicas con su hijo, Julián Figueroa, pues la Virgen de Guadalupe le ha regalado la posibilidad de verlo.

La cantante y actriz contó que últimamente ha estado rezando el Rosario y ha tenido algunas experiencias, pues la Virgen no se cansa de bendecirla.

“Me ha dado regalos, pero no les voy a contar porque parece que hablo de magia y es una especie de magia, de oler perfumes, de rosas en mi casa, ver rosas, ver a mi hijo que lo he visto con los ojos cerrados rezando el Rosario, lleno de luz y sonriendo y abrazándome y unos regalos solo de la Virgen, siempre he amado a la Virgen, pero es una pasión que tengo por ella”, reveló Maribel Guardia.

La carrera artística de Maribel Guardia también le ha funcionado como una dosis de medicina para el alma, además le ayuda a mantenerse en forma a través de los años.

Maribel Guardia cuida su salud mental

La actriz comentó que tiene una genética maravillosa pues hace tiempo que no se cuida como lo hacía normalmente, pero añadió que también es importante cuidar su salud mental.

Refirió que hace teatro los fines de semana, donde brinca y baila, lo que le ayuda a mantenerse en forma.

Maribel Guardia continúa con diferentes presentaciones a nivel nacional. Dijo que lo importante en la vida de ser feliz y tratar de ponerle actitud a todo, además de hacerlo con amor y ofrecérselo a Dios.

