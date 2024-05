Maribel Guardia Cumplió 65 Años y Recordó a su Hijo Julián

Maribel Guardia cumplió 65 años de edad. La actriz y cantante tuvo la oportunidad de festejar con amigos y familiares, sin embargo también aprovechó la fecha para recordar a su hijo Julián Figueroa.

Noticia relacionada: Sacerdote Regaña a Maribel Guardia por Mantener Cenizas de su Hijo en Casa

Ha pasado un año desde que Julián Figueroa falleció en su casa de Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Maribel Guardia organizó en el aniversario luctuoso una misa por su hijo. En aquella fecha declaró a la prensa:

Creo que son etapas que tengo que ir pasando. No he entrado a su cuarto, no hay manera que entre. O sea, me falta mucho tiempo, mucho camino por recorrer.