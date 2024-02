Julio Iglesias Tendrá Bioserie; Cantante Participará en Proceso Creativo

El cantante español Julio Iglesias participará en el proceso creativo de una serie sobre su vida y su trayectoria musical.

Esta ficción, en fase de desarrollo, contará cómo Julio Iglesias se convirtió en el primer artista no anglosajón que consiguió entrar en el mercado estadounidense y asiático y cómo llegó a ser uno de los cinco mayores vendedores de discos de la historia, según se informó en un comunicado.

A lo largo de sus más de 55 años de carrera, Iglesias ha grabado y cantado en doce idiomas y ha compartido escenario con artistas como Frank Sinatra, Willie Nelson, Stevie Wonder, Diana Ross, Sting, Dolly Parton, Plácido Domingo, Charles Aznavour o Johnny Hallyday, entre otros.

Noticia relacionada: Julio Iglesias, en Apuros por Peculiar Cargamento con el que Viaja

"Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida", dijo el cantante de 80 años en declaraciones recogidas en el comunicado.

Trayectoria de Julio Iglesias

Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de la plataforma que producirá la serie, destacó el "talento" y "tesón" de Julio Iglesias como "únicos en el mundo".

Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta.

La serie se remontará a sus inicios como licenciado en Derecho y futbolista en las categorías juveniles del Real Madrid hasta que un accidente interrumpió su carrera deportiva y años después acabó convirtiéndose en una estrella mundial de la música.

Video: "Mi Queridísimo Acapulco, No sabes Cómo te Siento": Julio Iglesias

En los años 70, Julio Iglesias se forjó como artista, pero fue en los 80 cuando consiguió batir todos los récords y llegar a los cinco continentes.

Entre los cientos de premios que tiene en su haber destacan el Guinness de los Récords como el "artista latino que más discos ha vendido en el mundo" y el que le concedió la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos a toda su carrera (Lifetime Achievement).

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb