Nacimiento de hijo de Justin Bieber

Mediante una publicación en sus redes sociales la estrella del pop Justin Bieber anunció este viernes 23 de agosto de 2024 el nacimiento de su primer hijo, Jack Blues, junto a su esposa y modelo Hailey Baldwin.

"Bienvenido a casa, Jack Blues Bieber", publicó el cantante canadiense en su cuenta de Instagram junto a una fotografía del pie de su hijo, envuelto en una manta, que recibió más de siete millones de "me gusta".

Video: Confirman Justin y Hailey Bieber el Nacimiento de su Hijo Jack

La célebre pareja anunció en mayo que iban a ser padres con unas imágenes de la modelo y empresaria Hailey, de 27 años, acariciando su vientre de embarazada.

Justin Bieber, de 30 años, se convirtió en una estrella adolescente del pop en 2009 y es autor de grandes éxitos como "Baby" o "Somebody to love". Su ejército de aficionados conocidos como "Beliebers", un juego de palabras entre Bieber y la palabra inglesa "believe" (creer), lo ayudaron a convertirse en uno de los artistas más vendidos del mundo.

Te recomendamos: Nace Bebé en Estación del Metro CDMX: Policía Ayuda a Mujer en Labor de Parto

Felicitan a Bieber

Sus seguidores felicitaron rápidamente a la pareja en los comentarios de Instagram: "Tienes que cantar esa canción 'Baby' una vez más", escribió un usuario.

La madre de Bieber, Pattie Mallette, también felicitó a la pareja en la red social X.

¡¡Te amo para siempre baby Jack!!".

Hailey Bieber, hija del actor Stephen Baldwin, ha trabajado como modelo en campañas de grandes marcas como Ralph Lauren o Tommy Hilfiger. Ahora gestiona su propia marca Rhode, que vende maquillaje y productos de cuidado de la piel.

La modelo declaró al medio estadounidense GQ en octubre que estaba deseando ser madre y que le parecía gracioso que a los demás les importara, y calificó la maternidad de "algo privado e íntimo".

Es algo que llegará cuando tenga que llegar. Y es que, sinceramente, al fin y al cabo, es divertidísimo lo mucho que (...) le importa a la gente. Déjenme hacer lo que quiera con mi cuerpo y ustedes pueden hacer lo que quieran con el suyo".

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE

ME