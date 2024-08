Encuesta Revela que 66% de Población sin Seguridad Social Busca Atención Médica Privada

Hasta 66% de la población sin seguridad social solicitó atención médica en el servicio privado. Así lo revelaron los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020-2023 presentados este viernes.

Arantxa Colchero, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública indicó que existe una importante utilización de servicios privados para atención médica.

Apuntó que las principales causas por las que no se acude a un servicio público, en 70% de los casos, es debido a los largos tiempos de espera para obtener una cita, la falta de servicio médico solicitado, la distancia al centro de salud y falta de disponibilidad en el horario requerido.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ruy López Ridaura, reconoció que aún hay una cobertura insuficiente en la atención médica, pero destacó que se hacen esfuerzos por garantizar atención con el IMSS-Bienestar a la población más vulnerable, y que cuente con clínicas de salud dignas, personal de salud los siete días de la semana y abastecimiento de medicinas e insumos médicos.

Claramente no es un acceso que, digo, no es óptimo, definitivamente no es óptimo y lo venimos arrastrando es más durante los años más importantes del crecimiento del financiamiento del Seguro Popular. Hay que reconocer que se han basificado más 55 mil trabajadores, contratado cuatro mil especialistas e incrementado el número de médicos y médicas generales, así como del personal de enfermería