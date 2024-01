Kali Uchis y Peso Pluma Estrenan la Canción 'Igual que un Ángel'; Esto Dice la Letra

Apenas se publicó el álbum 'Orquídeas' de Kali Uchis, y ya es uno de los más escuchados en México, pues su disco incluye colaboraciones con Peso Pluma, Karol G, el Alfa y Raw Alejandro.

Sin duda, la canción que más ha causado sensación es "Igual que un ángel", una colaboración entre la colombiana y el mexicano, ya que se aleja significativamente de los corridos tumbados para acercarse al trap y al R&B, sonidos particulares de la cantante.

Video: El Nombre Para Niños "Peso Pluma" Aumenta en Registro Civil

"Orquídeas" es el segundo disco de Kali Uchis con canciones en español y el cuarto durante su carrera. El álbum ha sido bien recibido por la crítica especializada y está producido principalmente por Tainy, El Guincho, Manuel Lara, entre otros. El álbum cuenta con 14 canciones, que son:

¿Cómo así? Me pongo loca Igual que un ángel - con Peso Pluma Pensamientos intrusivos Diosa Te mata Perdiste Young rich & in love Tu corazón es mío Muñekita - con El Alfa y JT Labios mordidos - con Karol G No hay ley parte 2 - con Rauw Alejandro Heladito Dame beso // Muévete

Letra de 'Igual que un Ángel'

Si bien estamos acostumbrados a que Doble P tenga un sonido más agresivo y que las letras de sus canciones hablen sobre la violencia y el narcotráfico, la colaboración con Kali Uchis muestra un cambio radical, ya que el sonido es más tierno y armonioso, con una letra que habla sobre el amor.

You should've seen the way she look igual que un ángel

Heaven's her residence y ella no se va a caer

They just can't reach you, princesita inalcanzable

Le rompieron el cora, pero nunca se la perdió, oh

Todos quieren plata, otros quieren fama

Un amor superficial (ah-ah, ah)

Pero ella quiere calma, no dañar su alma (ah-ah, ah)

Nunca se olvida de lo real

Un corazón como el tuyo está en extinción, oh-oh

Heaven must have sent you to earth

Un corazón como el tuyo está en extinción, uh-ah-uh

Heaven must have sent you to earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and it shows

Sent from heaven down to earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and she knows

Sent from heaven down to earth

Ya lo juraron amor y le fallaron

Ojitos secos de todo lo que lloraron

Pero ella no se rinde, sonríe aunque le duela

Porque personas como ella ya no quedan (oh-oh, oh, oh)

Todos quieren plata, otros quieren fama

Un amor superficial (ah-ah, ah)

Pero ella quiere calma, no dañar su alma (ah-ah, ah)

Nunca se olvida de lo real

Un corazón como el tuyo está en extinción, oh-oh

Heaven must have sent you to earth

Un corazón como el tuyo está en extinción, uh-ah-uh

Heaven must have sent you to earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and it shows

Sent from heaven down to earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and she knows

Sent from heaven down to earth

Uh, con esa actitud

Nadie la merece, quien la quiera querrese

Porque ella es luz, ahí nada que ver

No estaba a tú alcance y la nena es un ángel

Todos quieren plata, otros quieren fama

Un amor superficial (ah-ah, ah)

Pero ella quiere calma, no dañar su alma (ah-ah, ah)

Nunca se olvida de lo real

Un corazón como el tuyo está en extinción, oh-oh

Heaven must have sent you to earth (oh)

Un corazón como el tuyo está en extinción, uh-ah-uh

Heaven must have sent you to earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and it shows

Sent from heaven down to earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and she knows

Sent from heaven down to earth

Dios

She knows

La favorita de Dios

Favorita de Dios

She knows

La favorita de Dios

Kali Uchis anuncia embarazo

Junto a la revelación de "Orquídeas", también se dio a conocer el primer embarazo de Kali Uchis junto a su pareja Don Toliver, a través de un video que compartió la cantante vía Instagram.

El emotivo clip muestra algunos fragmentos de otros videos donde se ve a ambos cantantes de pequeños y a la pareja compartiendo su visible embarazo.

