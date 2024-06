Katy Perry Regresa con Nueva Canción: Cantante Revela Adelanto de 'Woman's World’

Katy Perry sorprendió hoy 17 de junio de 2024 a sus seguidores al anunciar que el próximo 11 de julio publicará su nueva canción, la cual llevará por título Woman's World.

A través de sus redes sociales, la famosa artista compartió la que aparentemente es la portada de su nuevo sencillo, en donde se observa a la cantante vestir un bikini bordado junto con pantalones metálicos.

De acuerdo con lo anunciado en redes sociales, además de la canción, también se anunció el lanzamiento del video oficial, cuyo estreno será el próximo 12 de julio.

Además, también se informó que esta nueva canción ya se puede pre-guardar en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, y quienes deseen adquirir el nuevo sencillo, pueden pre-ordenarlo a través de la tienda oficial de Katy Perry.

WOMAN’S WORLD

SONG JULY 11

VIDEO JULY 12

PRE-SAVE + PRE-ORDER

GET READY TO POP OFF https://t.co/ecwNHEaVqu pic.twitter.com/WGbJSTjfxl — KATY PERRY (@katyperry) June 17, 2024

Katy Perry revela avance de Woman's World

Tras el anuncio de su nuevo sencillo, Katy Perry compartió el primer avance de Woman's World a través de su cuenta de TikTok.

En el avance, de 15 segundos, se observa a la estrella vestida con el mismo vestuario que utiliza en la fotografía de portada del sencillo.

Destaca la frase "Sexy, confident, so intelligent, she is heaven-sent, so soft, so strong", que se traduce como "sexy, confiable, muy inteligente, ella fue enviada del cielo, muy suave, muy fuerte".

