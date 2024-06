Kevin Spacey Rompe en Llanto al Confesar Embargo de su Casa en Baltimore

El actor estadounidense Kevin Spacey, acusado y juzgado de varios presuntos delitos de abusos sexuales, rompió en llanto durante una entrevista al confesar que estaba perdiendo su casa en Baltimore debido a las deudas que ha contraído.

En una entrevista en el programa Piers Morgan Uncesored, el protagonista de House of Cards, de 64 años, habló de sus problemas legales en curso.

En la entrevista, publicada en la red social X, el conocido periodista Piers Morgan pregunta a Spacey dónde vive ahora y el protagonista de Usual Suspects visiblemente emocionado respondió:

Bueno, es gracioso que hagas esa pregunta porque esta semana, el lugar donde he estado viviendo en Baltimore está siendo embargado. Mi casa se vende en una subasta. Así que tengo que volver a Baltimore y guardar todas mis cosas. Así que la respuesta a esa pregunta es que no estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora, pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar House of Cards allí