La Casa de los Famosos 2024: ¿Quién Ganó la Moneda de Plata y Qué Persona Entró a la Casa?

La noche de este martes luego de un sorteo, algunos de los habitantes participaron en la dinámica del lanzamiento de las fichas para obtener la Medalla de Plata.

Luego de distintos puntajes, Sabine llevaba la delantera, sin embargo, en un tiro final Arath de la Torre lanzó las fichas y obtuvo 10 puntos más que ella, por lo que la venció y se hizo acreedor al beneficio.

En esta ocasión, el ganador de la Moneda de Plata se hizo acreedor a un beneficio inédito, que consistió en recibir por primera vez información desde el exterior.

Arath tenía cinco preguntas donde la respuesta era un sí o un no. Él tuvo que elegir cuál de esas cinco le gustaría que fuera respondida por el público, misma que sería observada por todos los habitantes en la sala, con la premisa de que no debía explicar nada a ningún habitante de la casa, de lo contario sería inmediatamente nominado.

La pregunta que Arath eligió fue: ¿Alguien en la casa me está usando?

Y la respuesta contundente que el público le envío fue: Sí con el 26% y No con el 74%. Resultado que dejó a un Arath muy satisfecho durante la noche.

‘La Jefa’ volvió a aplicar este martes en la segunda temporada de La Casa de los Famosos la dinámica del freeze, que benefició a Ricardo Peralta.

Al escuchar una alarma ningún habitante podía moverse, debía quedar congelado en la situación o lugar donde se encontraba, si se movía, sería nominado inmediatamente. Se “descongelarían” al volver a escuchar la alarma.

Durante la dinámica, y mientras ningún habitante podía moverse, ingresó a la Casa más famosa de México Carlos, el novio de Ricardo Peralta quien le expresó su amor y entregó un ramo de flores por su X Aniversario de pareja.

Charly al entrar saludó a todos y se presentó. “Hola, ¿Cómo están? Yo soy Charly, soy el novio de Ricardo”.

Tras pedirle a Peralta que no se moviera luego de lo visiblemente emocionado que estaba, le dijo que el domingo cumplirán 10 años de relación y por eso ingresó a la casa más famosa de México para recordarle, entre otras cosas cuánto lo amaba y lo que le había dicho Arath.

Te amo mucho, eres la mejor persona del mundo. Te amo mucho, eres la mejor persona que he conocido en todo el mundo y que recuerdes quién eres y por qué estás aquí y recuerda lo primero que te dijeron cuando ibas a entrar a la casa, no le des ese alimento a la casa. Eres muy divertido, y muy amado. (…) Eres una persona que resuelve conflictos y siempre quiere estar en armonía, y escucha lo que te dijo Arath “en un mundo de nubes grises tu eres un arcoíris”. No te muevas, te dejo esto y te traje algo para tus compañeros. Te amo mucho.