La Casa de los Famosos México 2024: Mariana Echeverría Es la Cuarta Eliminada

Este domingo 18 de agosto, se llevó a cabo la Cuarta Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México, segunda temporada, donde el público decidió expulsar a Mariana Echeverría, quién después de 29 días de aislamiento abandonó la competencia.

Noticia relacionada: Paul Stanley Rompe el Silencio sobre Mario Bezares en La Casa de los Famosos México

La noche del viernes 16 de agosto Sabine Moussier, una de las líderes de esta semana, salvó a Gomita para evitar que abandonara la casa este domingo.

Los habitantes que continuaron nominados fueron: Briggitte Bozzo, Mario Bezares, Arath de la Torre y Mariana Echeverría.

“Esto es un show”

Previo a la Gala de Eliminación de este domingo, Galilea Montijo dio un mensaje a la audiencia afirmando que este programa es un juego, un "show", luego de los recientes sucesos que están generando polémica en las redes sociales tras los distintos comportamientos de los habitantes.

Es un show de personalidades distintas, conviviendo bajo un mismo techo por una competencia. Son hijos, padres, hermanos, esposas o esposas que muestran su forma de ser. Es un show de entretenimiento que llega a su hogares, teléfonos y plataformas generando debates y polémca, pero ante todo un show que busca entretenerlos a todos

¿Cuál fue la discordia del mango?

Durante la fiesta de la jungla, se suscitó un enfrentamiento entre Briggitte y Mariana por un mango, lo que desató polémica dentro y fuera de la casa más famosa de México.

Todo empezó cuando Briggitte mencionó que era su fruta favorita y que ella se comería el suyo. Sin embargo, al solo darles seis mangos, Mariana se lo pidió para que al día siguiente se repartiera entre todos los habitantes, a lo que la pequeña del grupo se negó.

Eso generó molestia y creó contenido durante toda la fiesta, ya que finalmente el mango fue recuperado por Mariana y más tarde de nuevo robado por Briggitte y Gala.

El posicionamiento

¿Quién se colocó detrás de quién? Así se colocaron los habitantes no nominados detrás de los que sí estaban en la placa para salir este domingo.

Mariana Echeverría: Gala, Karime.

Briggitte Bozzo: Adrián Marcelo, Gomita, Agustín.

Adrián Marcelo, Gomita, Agustín. Mario Bezares: Sian, Sabine.

Arath de la Torre: Ricardo.

Los posicionamientos más fuertes

Gomita a Briggitte: Primero le agradeció las palabras dichas durante la cena de nominados, pero dijo que esas mismas palabras de no hacerse daño entre mujeres se las hubiera dicho a sus compañeras de cuarto, puesto que el día de la fiesta "intentaron sacarme de mis casillas, intentaron lastimarme, pero te prometo que jamás van a encontrar esa versión de mí, porque aquí dentro me encantaría compartir".

Gala a Mariana: "Eres una mujer fuerte y valiente por estar aquí después de todo lo que te pasó. Veía tu post en Instagram y me inspirabas, pero lo que has demostrado aquí es que eres una mujer que cuando pierde el control, se vuelve loca. Te has dedicado a atacar a Briggitte porque te molesta su brillo y su fuerza, y quien ataca a mi gente, me ataca a mí".

A lo que Mariana le respondió que es una mujer madura, “con los pies en la tierra, con una familia hermosa. Esta casa y esta situación no me definen como persona, estoy tratando de sobrevivir con 14 personas. Esta situación no me define, es una competencia”.

Sin embargo, el posiconamiento más polémico de la noche ocurrió entre Ricardo y Arath, lo que de seguro dará mucho contenido esta semana dentro de la casa.

Ricardo a Arath: "Me dijiste: 'Rick, quítate eso porque me incomoda verte así', eso se llama expresión de género y va ligada a la orientación sexual y la mía es homosexual, género fluido no binario, ni mujer ni hombre y la expresión de género responde a cómo hablamos y cómo nos vestimos. Porque yo en esta casa tampoco existo para ti y en esta casa tampoco vas a existir tu para mí. A mí no me gustaría que la gente crea que soy un personaje. Arriba los jotos, afeminados y me voy a poner atrás de Arath porque no quiero escucharlo".

De inmediato, se colocó atrás y Arath pidió su derecho de réplica, apelando al respeto para el público, por lo que Galilea le dijo a Ricardo que debía escuchar la contestación.

Te estás equivocando, no tengo ningún problema con nadie, tan es así que tengo un hermano homosexual. Yo siempre he dicho que en un mundo de nubes grises, tú eres un arcoiris, no juegues sucio porque yo siempre te he extendido mi mano, incluso con adicciones que tienes, y no trates de voltearme a la comunidad tan hermosa como lo es la LGTB. No eres Wendy, búscate esa otra historia porque esa ya se contó

Todos a la sala de nominación

Briggitte Bozzo, Mario Bezares, Arath de la Torre y Mariana Echeverría pasaron a la sala de nominación. Y antes dar a conocer los resultados de las votaciones, Gali les hizo fuertes cuestionamientos. Mariana y Arath se hicieron de palabras, dejando en claro que ya existía un clima tenso entre ellos.

¿Quiénes regresaron a la casa?

El primer nominado en regresar a la casa y sigue en la competencia fue Arath.

El segundo en regresar a la casa fue Briggitte, quien regresó a la casa y seguro tendrá un festejo de cumpleaños con sabor a mango dulce.

Y el eliminado es...

Finalmente, la ruleta de expulsión dio vueltas con Mario Bezares y Mariana Echeverría. Después de dar vueltas, determinó que Mariana Echeverría fuera la eliminada de la noche y tuvo que recorrer el pasillo naranja.

Mario una vez más regresó a la competencia y el Cuarto Mar se queda con sus cinco habitantes.

Las últimas palabras de Mariana a los habitantes

Antes de irse, Mariana se conectó con sus compañeros para darles unas últimas palabras.

No te pierdas ningún detalle de esta emisión en ViX durante las 24 horas, de lunes a viernes, a las 22:00 horas, en el 5; y a las 20:30 horas, el domingo por Las Estrellas, donde conoceremos quién será la siguiente persona expulsada.

Historias recomendadas:

Con información de N+

KAH | ICM