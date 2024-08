Paul Stanley Rompe el Silencio sobre Mario Bezares en La Casa de los Famosos México

Tras la reacción que tuvo Arath de la Torre contra Mario Bezares, Paul Stanley rompió el silencio y habló sobre la lealtad de su amigo en La Casa de Los Famosos.

Arath es mi hermano, trabajamos juntos, he hecho varios proyectos y yo sé que es muy protector, es una gran persona y bueno obviamente yo sé que está conmigo, yo sé que es estar adentro, todo va cambiando todos los días, yo deseo de corazón que a él le vaya excelente, como a muchos otros que son buenos amigos

Después, se vio a De la Torre reflexionando con sus compañeros, si había hecho mal en confrontar de tal manera a Mario, polarizando las redes sociales.

Al respecto, Paul Stanley relató un poco de cómo vivió él su paso por La Casa de Los Famosos México en la primera temporada del reality.

Pues poco a poco te vas conociendo más y más y quieras que no el convivir tanto, no sé, te hace cambiar de opinión, tienes otra visión de la gente, ¿qué te digo? Estuve seis semanas, cinco conviviendo, a veces los que pensabas que eran tus cuates no son tus cuates, todos se voltean