El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que el preso en Guantánamo acusado de ser el autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre de 2001, se declaró culpable tras un acuerdo, informó el Departamento de Defensa.

Se trata de Khalid Sheikh Mohammed y dos cómplices en el ataque, se espera que presente sus declaraciones ante la comisión militar en la Bahía de Guantánamo, Cuba, la próxima semana.

Video. EUA Afirma que Logró Acuerdo de Culpabilidad con Autor Intelectual de Atentados del 11-S

El acuerdo de Estados Unidos en la declaración de culpabilidad se produce más de 16 años después de que se iniciara su procesamiento por el ataque de Al Qaeda, y más de 20 años después de que militantes estrellaran aviones comerciales robados contra edificios, matando a casi 3 mil personas.

Autor de atentados del 11-S evitaría pena de muerte

Las familias de muchas de las víctimas han dicho que querían ver a los hombres admitir formalmente su culpabilidad.

Noticia relacionada: 11-S: Difunden Llamadas al 911 tras Ataque a Torres Gemelas

Los funcionarios del Pentágono se negaron a publicar de inmediato los términos del acuerdo de declaración de culpabilidad.

El diario The New York Times, citando a funcionarios no identificados del Pentágono, comentaron que los términos incluían la condición de evitar la pena de muerte.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI