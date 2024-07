Así Ve Javier Aguirre a la Selección Mexicana Rumbo al Mundial 2026

Javier Aguirre, nuevo director técnico de la Selección Mexicana de futbol, aseguró que es momento de hacer algo por su país, después de pasar la mayor parte de su carrera en el extranjero, y confió en lograr una buena actuación en el Mundial de 2026.

Después de fracasar con México en los Mundiales de 2002 y 2010 y de hacerlo también con las selecciones de Japón y Egipto, El Vasco se hará cargo del equipo nacional de México en lugar de Jaime Lozano después del fracaso del tri en la Copa América.

Soy un convencido de que los proyectos hay que dejarlos caminar, yo apoyaba incondicionalmente a Jaime. Como pasa en este cargo, los resultados mandan. Deciden prescindir de Jaime y me llaman. Es difícil decirle que no a la selección mexicana si no tiene técnico; es una oportunidad fantástica.