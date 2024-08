La Casa de los Famosos México 2024: Sabine Moussier Fue la Quinta Eliminada del Domingo 25 de Agosto

Este domingo 25 de agosto, se llevó a cabo la Quinta Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México, segunda temporada, donde el público decidió expulsar a Sabine Moussier quién después de 36 días de aislamiento abandonó la competencia.

La noche del viernes 23 de agosto Sian se autosalvó tras arrebatarle el beneficio a la líder de esta semana, Karime, por lo que dejó a Sabine en la placa de nominados.

Los habitantes que continuaron nominados fueron: Mario Bezares, Arath de la Torre, Sabine Moussier y Gala Montes.

El posicionamiento

¿Quién se colocó detrás de quién? Así se colocaron los habitantes no nominados detrás de los que sí estaban en la placa para salir este domingo.

Mario Bezares:

Arath de la Torre: Sian, Ricardo, Marcelo

Sabine Moussier: Karime, Briggitte

Gala Montes: Agustín, Gomita

Los posicionamientos más fuertes

Sian se puso frente a Arath y le dijo que decidió ir por la liebre y no por el lobo, "pero nosotros sí vamos por los lobos".

A lo que Arath le respondió que entendía la situación de salvarse, pero lo que no entendía era victimizar a una persona.

Lanzarla a los lobos para que la rescaten no es de hombres, es más de hombres saberse fuerte y salvar a la víctima, pero es una elección de vida, hay que saberse fuerte. No estás jugando en manada, sino individualmente y se vale también. Es más de hombres ponerse en la placa y medirse y no victimizar a una mujer.

Agustín a Gala le reclamó haberse “sentido usado” porque sólo lo y lo apartó de Gomita para molestarla, a lo que Gala le respondió, “en ningún momento lo hice para utilizarte a ti, te besé porque quise y ya. Lo que tenía que hablar con Gomita lo hablé ya”.

Briggitte a Sabine: Le dijo que se ponía detrás de ella porque la vió esta semana poco energética. A lo que Sabine le respondió que se había equivocado, porqué pensaba que estaba muy chiquita para ese juego y que ese lugar no era para ella, pero se dio cuenta que sí, porque está jugando y muy bien. Porque llamarla ‘momia’ por su edad, lejos de lastimarla lo lleva con orgullo, sin embargo sí le dolió que se expresará así de ella.

Gomita a Gala: “Me dolió mucho cuando vi los videos del rechazo de Agustín... También cuando estuvimos en la fiesta y lo quitaste y dijiste que querías también tu película. Que no querías que le bailara a esa perra, refiriéndote a mi, para que me doliera. Yo jamás te llamaría de esa forma ni me refería a saber de ti".

Y Gala le respondió que le sorprendía lo “incongruente” que era y qué le aconsejaba ya no tomar, porque el día de la fiesta les dijo que quería ser su amiga y ahora se posicionaba frente a ella.

Pero además le reiteró “no te preocupes, jamás seremos amigas, porque somos muy diferentes yo si soy leal. Y no eres buena actriz".

Adrián a Arath: Adrián comentó que en esta ocasión no hablaría de reconocimientos puesto que su carrera era muy amplia y reconocida, por eso hablaría de “Merecimientos” “Quiero hablar de necesidad y tú no necesitas ganar La Casa de los Famoso 2. Tienes un estilo de vida opulento, muy bien ganado por la derecha. No estoy juazgando solo quiero saber que si es por necesidades, atrás de ti hay gente que requiere papeles (¿acaso se refería a Sian?).

Se necesita figuras públicas que estén en sintonía con la gente, hermano tu única necesidad es aumentar un crédito fiscal. Creo yo lo que necesitas es estar en paz y te sigo viendo conteniendo mucho de lo que realmente estás pensando y estás sintiendo. En caso de que yo sea el ganador voy a repartir lo ganado.

A lo que Arath le respondió: “Adrián es my fácil decir que a veces los artistas no tenemos problemas, no tengo porqué darte explicaciones de mis necesidades ni enseñarte mis estados de cuenta. Tengo una trayectoria muy bonita, he abrazado a la gente de Iztapalapa. No cacareo lo que hago, eso lo tengo dentro de mi conciencia y también pasamos por momentos complicados. Te admiro lo que vas a hacer y si gano o no gano, no tengo la necesidad”.

Todos a la sala de nominación

En esta ocasión los cuestionamientos de Galilea a los cuatro nominados fueron escuchados por los habitantes en la casa en la sala.

Cuando, le preguntó a Mario que ¿quién le hubiera gustado que estuviera en la placa de nominados esa noche?, Bezares respondió que Sian.

Los cuestionamientos a Gala fueron a través de respuestas ping pong. Entre los que destacó que Adrián Marcelo era el menos creíble y quien jamás sería su amiga y la menos confiable es Gomita.

A Sabine también le hicieron unas preguntas en las que descartó responder algunas de ellas.

Además les mostraron videos de su familia animándolos a seguir adelante en la competencia y lo orgulloso que están de ellos.

Arath entra en crisis

Al término de los videos Arath rompió en llanto y gritó “no puedo” señaló que no podía con la “bajeza” de un juego sucio. Y levantó la mano como pidiendo salir.

Galilea le pidió que respirara porque justo por eso se los habían mostrado los videos, para demostrarles que su familia está con ellos y los quieren ver triunfar.

¿Quiénes regresaron a la casa?

El primero en regresar a la casa fue Mario Bezares, por lo que permanece en la Casa por los cuatro millones.

El segundo en regresar fue Arath, por decisión del público.

Y el eliminado es...

Finalmente, la ruleta de expulsión dio vueltas con Gala Montes y Sabine Moussier. Después de dar vueltas, determinó que Sabine Moussier fuera la eliminada de la noche y tuvo que recorrer el pasillo naranja.

Mientras que Gala regresó triunfante a la casa con todos sus integrantes del Cuarto Mar.

Las últimas palabras de Sabine

Tras abandonar la casa, Sabine se conectó a la casa y así se despidió de los integrantes de la casa y de su Cuarto Tierra.

No te pierdas ningún detalle de esta emisión en ViX durante las 24 horas, de lunes a viernes, a las 22:00 horas, en el 5; y a las 20:30 horas, el domingo por Las Estrellas, donde conoceremos quién será la siguiente persona expulsada.

