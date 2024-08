La Casa de los Famosos México 2024: Shanik Es la Segunda Eliminada

Este domingo 4 de agosto se llevó a cabo la Segunda Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México, segunda temporada, donde el público decidió con su voto expulsar a Shanik Berman.

Luego de que el jueves pasado Ricardo Peralta hiciera efectivo su beneficio de salvación y sacara a Briggitte de la placa de nominados, Shanik Berman, Karime, Arath y Gala se quedaron como los nominados de esta semana.

Los posicionamientos

Antes de cerrar la votaciones que decidirían el futuro de los nominados, los habitantes de la casa realizaron el posicionamiento.

¿En qué consiste el posicionamiento? Cada uno se pone frente al nominado que desea que salga de la casa más famosa de México y le da sus motivos para que ya no esté en el reality.

Uno a uno, los inquilinos pasaron a dar sus argumentos a los cuatro seleccionados para salir del famoso inmueble. Entonces, ¿quién se colocó detrás de cada uno de los nominados?

Shanik Berman: Sabine, Agustín, Briggitte y Mario Bezares.

Sabine, Agustín, Briggitte y Mario Bezares. Karime: Ricardo y Sian.

Ricardo y Sian. Arath de la Torre: Mariana, Potro y Adrián Marcelo.

Mariana, Potro y Adrián Marcelo. Gala Montes: Gomita.

Los posicionamientos más fuertes

Ricardo Peralta a Karime: "No soy una persona hipócrita y cualquier pacto existido, hoy deja de existir. Muchas cosas de tu personalidad no son orgánicas, no quiero saber que fui utilizado por ti, porque así es tu personalidad y así es como te manejas y por eso quiero que salgas esta noche de la casa".

Mariana a Arath: "Soy congruente y la vez pasada que te voté es porque estabas jugando solo y eres una persona sumamente inteligente. Ahora siento que eres un pez gordo dentro de Mar así que si te vas, me convendría, y si te quedas, la guerra se va a poner buena".

Gomita a Gala: "Tú sabes que no lo quería hacer, pero no te quiero ver dormida. No me gusta verte así. He intentado acercarme a ti de las mejores maneras para hacerte ver eso. Ya mis compañeros algunos te lo ha dicho, yo creo que nadie va a tener el valor de hacerlo como yo, pero tal vez si yo lo hago, podré impulsarte a que te levantes y lo hagas. Sé que es muy doloroso para ti todo esto que estás viviendo, pero sé que al hacer este tipo de comentarios pueden ayudarte a levantarte. Tienes mi hombro, pero no te quiero ver así, no te quiero ver mal. Me duele mucho, pero es congruente con lo que estoy intentado hacer. Te quiero".

Adrián a Arath: "Me incomoda hacer esto, creo que la primera semana te dejé claro que no solo te admiro como persona, sino profesionalmente. Es una profunda admiración que siento por tu carrera, sin embargo, de los nominados, eres el que más indiferencia ha mostrado al hecho de salir. Por lo que hoy me pongo aquí, no solo para hacerte ver a ti, sino al público la incongruencia de que hoy tengas que jugar con quien tu mismo aseveraste: 'No tiene nada más que aportar a esta casa'. Así que esas son mis razones para ponerme aquí enfrente el día de hoy. Fuera de eso, no tengo nada en contra tuya, aportas y mucho, lo sabes, me diviertes, pero tenía que hacértelo saber no solo a ti, sino al público".

Mario a Shanik: "¡Mamacita de mi corazón! De verdad que no podemos fingir ser felices cuando estás haciendo otras cosas. No podemos sentirnos que estamos bien cuando se percibe otra cosa. Creo que es momento de que vaya a su casa para que te mimen, para que te cuiden, porque lo que yo he visto aquí ha sido estrés, preocupación, miedo. No comes, no duermes y estás deambulando por toda La Casa de los Famosos. Creo que ya es momento de que vayas a tu casa, descanses, te relajes y hagas tus actividades como normalmente las haces".

¿A quién besó Agustín durante los posicionamientos?

Mientras en televisión abierta los panelistas discutían los posicionamientos, en la casa Agustín se acercó a una de las habitantes y la beso en los labios.

Esa habitante, se encontraba en su lugar de posicionamiento y su cumpleaños fue este domingo... El besó fue para Gala Montes.

Parece que la única que se dio cuenta fue Gomita, pero ¿se hizo la disimulada o no lo vio? Juzgue usted el video.

Nominados declaran la guerra a Tierra y estos los escuchan

En el cuarto de eliminación, Galilea Montijo preguntó a los nominados sus errores como cuarto y las estrategias que llevarán a cabo los integrantes que regresen a casa.

Karime insistió en que ya tienen al próximo nominado de Tierra. Mientras que Arath señaló que se pondrá el cargo de líder de Mar y “llevarlo a buen puerto”.

Gala dijo que le gustaría que Gomita estuviera en su lugar, mientras que Shanik señaló que le gustaría medirse con Mario Bezares.

Todas esas razones y más fueron escuchadas en tiempo real por el resto de los habitantes, quienes permanecieron en la sala de la casa.

¿Quienes regresaron a la casa?

El primero en regresar fue Arath de la Torre y por lo tanto continúa en la competencia por los cuatro millones de pesos.

La segunda salvada por el público fue Karime, y los rostros de asombro de los habitantes, entre ellos Gomita, no se pudieron ocultar.

Y la expulsada es:

Finalmente, Gala y Shanik se posicionaron frente a la ruleta de expulsión. Y después de dar vueltas, la que salió por la puerta giratoria fue la periodista Shanik Berman.

Gala continúa una semana más como habitante de La Casa de los Famosos y tiene la oportunidad de competir por la gran bolsa millonaria, pero también para comenzar la disputa contra sus rivales.

¿A quién llamó Shanik hipócrita en la despedida?

Antes de irse Shanik Berman se conectó por última vez, y lo que les dijo a los habitantes los dejó fríos.

