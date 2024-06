¿Qué le Pasó a Laura Vignatti? Actriz Narra Cómo Fue la Agresión de su Expareja Salvador 'N'

Después de varios meses intentando llevar a cabo una audiencia, la actriz Laura Vignatti ofreció una entrevista exclusiva a N+ para contar toda la violencia doméstica que sufrió por parte de su expareja, Salvador 'N'. Para quiénes saún no lo sepan, acá te contamos qué le pasó exactamente a la artista.

Desde hace poco más de un año que la actriz no suele tener apariciones en televisión. Su último trabajo fue en la telenovela Mi Secreto, proyecto que no pudo culminar debido a las agresiones que supuestamente sufrió por parte de su exnovio. Ahora, decidió alzar la voz ante el nula apoyo de las autoridades encargadas del tema.

Video: Laura Vignatti Habla en Entrevista para Despierta de la Violencia Doméstica que Sufrió

¿Qué le pasó a Laura Vignatti?

La actriz acudió al programa Despierta de Danielle Dithurbide para narrar la violencia doméstica que padeció durante varios días por parte de su expareja, Salvador 'N'. La artista de origen argentino contó que la agresión física vino después de una discusión:

"Hubo una discusión y en el momento en el que yo me quiero ir, me quiero salir del domicilio, fue donde literal me agarra de los pelos y me jala y me empieza a golpear a puño cerrado, me empuja, empieza a darme patadas y desde ese momento ya no me pude salir, ya no me dejó", reveló.

De acuerdo con esta versión, la ex pareja de Laura Vignatti golpeó durante varios días a la artista sudamericana. La privó de su libertad y de todos los medios para poder contactarse con familiares o amigos.

"Estaba controlada 24 horas, me puso gente de seguridad, la persona que estaba afuera, en la caseta, una vez que logré escapar de la casa, que estaba en el fraccionamiento, me empezó a correr alrededor de mi coche, me rompió mi coche, que también él tenía la llave, no me dejaba agarrarlo. Yo salí descalza con la cara morada, salgo y le pido al de la caseta, por favor, que me deje salir y me dijo: 'señorita, no tengo la autorización para dejarla salir', y ni siquiera trabajaba para él", contó.

¿Qué se sabe de la ex pareja de Laura Vignatti?

Por ahora hay un proceso legal en contra de Salvador 'N', ex novio de Laura Vignatti. Lamentablemente no ha podido comenzar debido a que se ha tenido que diferir, pues el demandado alega que sufre daño por un trauma que se le generó tras haber sido citado a la audiencia.

El abogado de Vignatti, Sergio Ramírez, comentó que Salvador 'N' alegó que dicho trauma le ocasiona tener que estar en reposo, por esa razón la juez difiere constantemente la audiencia.

Ante la poca respuesta de las autoridades, Laura Vignatti decidió exhibir en redes sociales el rostro de su agresor y ex pareja, con el objetivo de que su caso llegue a cada vez más personas y se haga justicia.

