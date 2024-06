‘Yo Ya Era un Robot’: Laura Vignatti Denuncia en N+ Actos Graves de Violencia de su Expareja

La actriz Laura Vignatti denunció en Despierta, de N+, los actos graves de violencia que sufrió por parte de su expareja y dijo que se consideraba un robot, ya que la tenía controlada las 24 horas, además, le puso gente de seguridad en el domicilio.

Acompañada por su abogado, Sergio Ramírez, la actriz contó a Danielle Dithurbide que tuvo que salir del país para recuperarse y cuando regresó hizo la denuncia en contra de su expareja, un proceso que consideró complicado, ya que no ha tenido respuestas favorables por parte del Poder Judicial.

Estoy en proceso legal después de meses de irme del país para poder recuperarme; regreso, hago la denuncia y es un proceso más complicado todavía porque no he tenido una respuesta favorable por parte del Poder Judicial.

"Me han violentado más, han abusado de mí en diferentes ocasiones en las audiencias, y siento como que se están burlando de mí y de todas las mujeres que estamos pasando por esto”, comentó Laura Vignatti.

Noticia relacionada: Novia de 'Fofo' Márquez Señala Acoso en Redes Sociales y Ofrece Disculpas a Víctima de Agresión

Vignatti, en riesgo grave

Mientras tanto, el abogado Sergio Ramírez destacó la fortaleza de la actriz por realizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de México y comentó que Vignatti estaba muy golpeada físicamente, además, fue amedrentada con un arma en la cabeza.

“Laura fue muy valiente desde el inicio. Fuimos a denunciar a la fiscalía actos de violencia graves, como los determinó el Ministerio Público de riesgo grave. Laura, muy golpeada físicamente, amedrentada con un arma en la cabeza, privada de su libertad en un inmueble donde él no le permitía salir a trabajar, no le permitía contestar el teléfono, no le permitía tener contacto son su familia. Eran golpes que están determinados por la misma Fiscalía dentro de los estudios físicos y psicológicos al grado de que la ministerio público en la estructura de este cuerpo de carpetas de investigación consideró que el riesgo que tiene ella es grave”, dijo Sergio Ramírez.

El abogado de la actriz determinó que el agresor de Laura Vignatti es un hombre ‘exageradamente’ violento y denunció que les han diferido siete veces la audiencia manifestando que tiene un daño de un trauma por hacer sido citado.

“El agresor ha sido un hombre exageradamente violento no solamente en la forma de conducirse con ella sino en la forma de ir corrompiendo a la autoridad, nos han diferido siete veces la audiencia, manifestando hasta en una audiencia que tiene él un daño de un trauma por haber sido citado a una audiencia y que este trauma le ocasiona el tener que estar en reposo, entonces, por esa razón la juez vuelve a diferir la audiencia”, mencionó el abogado.

Noticia relacionada: Mariazel Sufre Amenazas en Redes Sociales: Presentadora y Actriz Revela Qué Hará

Laura Vignatti publica su caso en redes sociales

En días anteriores, Laura Vignatti publicó en sus redes sociales la fotografía de su expareja y presunto agresor, identificado como Salvador ‘N’ en donde explica que lo expone así porque las autoridades lo están protegiendo.

Yo, cuando lo subo a redes, lo hago publico por un tema de desesperación, porque es como necesito que me escuchen, llevo un año y medio sin trabajar, estoy con miedo, mi vida ya no es normal, lo hago público para que me escuchen ¡aquí estoy, me puede pasar algo!

Laura Vignatti señaló durante la entrevista en Despierta que su agresor la empezó a amenazar en redes sociales a través de diferentes cuentas, tanto a ella como a su familia, por lo que tuvo que recurrir a sus abogados.

“Esta persona me empieza a amenazar en redes sociales en diferentes cuentas a mí y a mi familia, cuando fue el tema de mi familia me alteré, me puse muy mal, era súper tarde. Le escribí a mis abogados: 'por favor, ayúdenme', al otro día fuimos a la Fiscalía y denunciamos estas cosas, cómo puede ser, con tantas pruebas, con tantas cosas que he llevado a la fiscalía, que he demostrado, y le sigan dando prioridad a su salud antes que a mi vida”, argumentó.

Laura Vignatti narra momento de su agresión

La actriz Laura Vignatti contó que el momento de la agresión ocurrió cuando tuvo una discusión con su expareja y al momento de intentar salir del domicilio fue cuando la empezó a golpear a puño cerrado.

Hubo una discusión y en el momento en el que yo me quiero ir, me quiero salir del domicilio, fue donde literal me agarra de los pelos y me jala y me empieza a golpear a puño cerrado, me empuja, empieza a darme patadas y desde ese momento ya no me pude salir, ya no me dejó.

Noticia relacionada: Muere la Actriz y Conductora Verónica Toussaint, Víctima de Cáncer

Laura Vignatti recordó que fueron días de golpes e insultos, además que le quitó todo, desde contactos hasta alejarla de la gente.

“Eran, día tras día, golpes, insultos, me tenía cansada, no me dejaba dormir, me tenía cansada de estar hasta las seis de la mañana diciendo, haciéndome escribir lo que yo debía hacer. Me programó, después de quitarme todo: contactos, gente, yo ya era como un robot.

La actriz dijo que estaba controlada las 24 horas, además, su agresor le puso gente de seguridad, y destacó el momento cuando logró escapar del domicilio descalza y con la cara morada.

“Estaba controlada 24 horas, me puso gente de seguridad, la persona que estaba afuera, en la caseta, una vez que logré escapar de la casa, que estaba en el fraccionamiento, me empezó a correr alrededor de mi coche, me rompió mi coche, que también él tenía la llave, no me dejaba agarrarlo, descalza con la cara morada, salgo y le pido al de la caseta, por favor, que me deje salir y me dijo: ‘señorita, no tengo la autorización para dejarla salir’, y ni siquiera trabajaba para él”, mencionó.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LSH