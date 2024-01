Legendario y Último Concierto de The Beatles en la Azotea Cumple 55 años

Este 30 de enero se cumplen 55 años del legendario y último concierto de la emblemática banda The Beatles, la presentación que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ofrecieron en la azotea de los estudios de Apple, en Londres, Inglaterra.

La presentación duró 42 minutos, pues se realizaron nueve tomas de cinco canciones del último álbum del Cuarteto de Liverpool, Let It Be, y causó caos en las calles de la capital inglesa, a tal grado que la Policía Metropolitana ordenó al equipo de la banda bajar el volumen en repetidas ocasiones, hasta que se determinó que se tenía que terminar la presentación.

De acuerdo con Billy Preston, quien en ese momento era tecladista de The Beatles, la idea fue de John Lennon. El evento no fue anunciado, sorprendiendo a transeúntes y trabajadores de la zona, quienes al escuchar los acordes de las icónicas canciones de la banda, se acercaron y trataron de tener la mejor visión posible del evento.

Una vez que John, Paul, George y Ringo se dieron cuenta de que la Policía buscaba frenar la tocada, la banda decidió terminar su presentación con una de las canciones más representativas del álbum Let It Be, Get Back. Al concluir, Lennon dijo una frase que pasó a la historia: "Les quiero dar las gracias a nombre de la banda y espero que hayamos pasado la audición".

La influencia del concierto en la azotea de The Beatles

La presentación de The Beatles sobre el techo de los estudios Apple pasó a la historia y se convirtió en un referente de la cultura popular, influyendo de tal forma, que otras bandas como U2, que "homenajeó" la presentación de The Beatles con el video de su clásico Where the Streets Have No Name, filmado sobre el techo de un negocio en Los Ángeles, California.

Con información de N+

OAGL