Lili Reinhart: Todo lo Que Hay Que Saber de la Actriz de 'Swim', el Nuevo Video de BTS

El nombre de la actriz Lili Reinhart volvió a ser tendencia gracias a su aparición en “Swim”, el nuevo video musical de BTS, parte de la era de Arirang.

La participación de la actriz tomó por sorpresa a fans del grupo surcoreano y también a quienes la ubican por su trabajo en televisión y cine, especialmente por su papel en Riverdale.

Con una carrera que comenzó desde muy joven, Reinhart se ha consolidado como una de las actrices más reconocibles de su generación.

Además de su trayectoria en pantalla, también ha hablado públicamente sobre temas personales como sus relaciones, su salud, su experiencia con la alopecia y su salud mental, convirtiéndose en una figura seguida de cerca por sus fans.

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Lili Reinhart es la actriz que aparece en “Swim”, el nuevo video de BTS

La actriz estadounidense participa en el videoclip de “Swim”, uno de los lanzamientos más comentados del regreso de BTS con Arirang. Reinhart protagoniza el visual del tema, lo que impulsó aún más la atención alrededor del comeback del grupo.

Su aparición generó conversación inmediata entre el ARMY, no solo por el factor sorpresa, sino porque se trata de una actriz con una carrera sólida en Hollywood y una fuerte presencia entre audiencias jóvenes. Medios internacionales también destacaron que su presencia en el video añadió un tono cinematográfico y emocional al regreso musical de la banda.

¿Quién es Lili Reinhart?

Lili Pauline Reinhart es una actriz estadounidense que ganó fama internacional por su trabajo en televisión. Antes de convertirse en una figura masiva de la cultura pop, ya había empezado a construir una carrera en la actuación desde adolescente

Lili nació en Cleveland, Ohio y desde muy joven mostró interés por las artes escénicas.

Con el paso de los años, Reinhart amplió su perfil profesional más allá de la TV, participando en películas y proyectos editoriales, además de hablar abiertamente sobre distintas experiencias personales.

Esa mezcla entre carrera artística y exposición honesta sobre su vida privada la ha convertido en una celebridad particularmente cercana para muchos de sus seguidores.

El papel que tuvo en Riverdale y por qué marcó su carrera

El gran salto de Lili Reinhart llegó con Betty Cooper en Riverdale, serie basada en los personajes de Archie Comics. Ese personaje fue el que la catapultó a la fama internacional y la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión juvenil de finales de la década de 2010.

Betty Cooper fue una pieza central en la historia de la serie y uno de los personajes favoritos del fandom.

Gracias a ese papel, Reinhart no solo ganó notoriedad mediática, sino que también construyó una base sólida de fans que siguieron su carrera después del fenómeno televisivo. Además, Riverdale fue también el proyecto que conectó su vida personal con la conversación pública, debido a su relación con su coprotagonista Cole Sprouse.

Foto: GettyImages

Las parejas de Lili Reinhart y lo que se sabe de su vida amorosa

Uno de los romances más comentados de Lili Reinhart fue el que tuvo con Cole Sprouse, su compañero en Riverdale. La relación fue seguida de cerca por los fans de la serie durante años, hasta que ambos terminaron definitivamente.

People y otros medios han documentado esa historia como una de las relaciones más mediáticas surgidas del elenco del show.

En años más recientes, la actriz también ha hablado sobre su identidad y sobre vivir el amor desde un lugar más libre.

Reinhart ha compartido reflexiones sobre el amor queer y su forma de entender sus vínculos afectivos. Antes, People reportó que la actriz habló públicamente sobre su bisexualidad en 2020.

Aunque su vida sentimental sigue despertando interés, Reinhart ha procurado mantener ciertos aspectos en privado, incluso después de haber vivido una relación tan expuesta mediáticamente.

Lili Reinhart reveló que tiene endometriosis

Otro de los temas que ha marcado la conversación reciente alrededor de la actriz es su salud.

En diciembre de 2025, Lili Reinhart dio a conocer que fue diagnosticada con endometriosis tras someterse a una cirugía laparoscópica.

En un ensayo publicado por Elle en marzo de 2026, la actriz profundizó en ese proceso y explicó que también recibió un diagnóstico de adenomiosis, una forma de endometriosis que afecta el útero.

Reinhart contó que el camino hacia el diagnóstico fue desgastante y emocionalmente difícil, especialmente por el impacto que la noticia tuvo en su idea del futuro y la posibilidad de tener hijos.

Su testimonio se sumó a una conversación más amplia sobre la dificultad que muchas mujeres enfrentan para ser escuchadas dentro del sistema de salud.

La actriz también habló sobre su alopecia y el uso de pelucas

En 2024, Lili Reinhart reveló que fue diagnosticada con alopecia en medio de un episodio depresivo mayor.

Meses después, en junio de 2025, contó que comenzó a usar pelucas como parte de ese proceso, tanto en su vida profesional como personal.

En ese momento, la actriz explicó en redes sociales que se encontraba en su “era de pelucas” y que incluso había aprendido a incorporar esta nueva etapa a su imagen. También mencionó que utilizaba terapia de luz roja como parte de su tratamiento.

La apertura con la que ha compartido este tema reforzó la imagen pública de Reinhart como una celebridad que no teme hablar de experiencias complejas, incluso cuando tocan su autoestima.

Ahora, con su aparición en el nuevo video de BTS, su nombre vuelve a ganar fuerza a nivel mundial. Para muchos fans del grupo, quizá fue una sorpresa verla en “Swim”, para otros pudo haber sido la confirmación de que Lili Reinhart se encuentra más vigente que nunca.

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