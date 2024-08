¡Malas Noticias! Cambia Line Up del Corona Capital 2024; Se Baja un Show Principal

El Corona Capital 2024 sufrió un fuerte golpe en su linep up, pues una de las bandas estelares informó que no se presentará por motivos de salud de uno de sus integrantes.

El Corona Capital 2024 se llevará cabo los próximos 15, 16 y 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Entre los actos estelares de esta edición destacan Paul McCartney, Green Day, Toto, Empire of the Sun, Shawn Mendes y otros más.

El line up del Corona Capital 2024 sufrió una importante modificación, pues la banda Queens of the Stone Age anunció la cancelación de varios conciertos de su gira por Norteamérica, incluida su presentación en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la banda informó que se tomó esta drástica decisión debido al estado de salud del líder y vocalista de la banda, Josh Homme, quien reveló en 2023 que padece cáncer.

Esta no es la primera vez que Queens of the Stone Age anuncia la cancelación o reprogramación de conciertos, pues lo hizo previamente en julio de este año, cuando Josh Homme tuvo que ser intervenido de emergencia.

