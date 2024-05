‘Lo Amo’: Lucerito Mijares Revela Llorando Quién Es el Amor de su Vida

Lucerito Mijares vivió un momento inolvidable que la llenó de emoción y lágrimas de alegría, ya que durante el programa Juego de Voces fue sorprendida con un mensaje de Melendi, a quien consideró como "el amor de su vida".

Y es que en Juego de Voces, que se transmite los domingos por Las Estrellas y también está disponible en ViX, el cantante español le mando un mensaje a la hija de Lucero y Manuel Mijares felicitándola por su desempeño en el programa; además, destacó el talento de Lucerito.

“Mi querida Lucerito, como ves no he querido desaprovechar esta oportunidad de volver a mandarte un saludo muy fuerte, un abrazo virtual, decirte que tengo muchas ganas de volver a verte, de estar con vosotros y de que me contéis qué tal está la vida, pero en esta ocasión quiero felicitarte por tu participación en este programa y que la vas a partir”, dijo Melendi a través de un video que fue transmitido en Juego de Voces del 19 de mayo de 2024.

Melendi reconoció el talento y la sensibilidad de la joven cantante Lucerito Mijares, quien saltó a la fama por su gran talento y el carisma que la caracteriza.

"Desde el primer momento que te vi sabes que te dije que tienes un talento increíble, tu voz, tu talento y tu sensibilidad hace tu manera de trasmitir, sé que lo vas hacer increíble, así que no me voy a perder voy a estar muy pendiente y quiero desearte suerte y que la rompas en el escenario, beso enorme para ti y para toda la familia”, comentó Melendi durante el mensaje.

Al ver el video, Lucerito Mijares no pudo contener la emoción y entre lágrimas dijo que el cantante español es el amor de su vida.

Es que lo amo, es el amor de mi vida, lo amo, estoy muy emocionada, muchas gracias.

¿Quién es Melendi, el cantante español de quien Lucerito está enamorada?

Ramón Melendi Espina, nació el 21 de enero de 1979, en Oviedo, España, y es mejor conocido artísticamente como Melendi.

El cantautor, músico y compositor español de música pop y rock, estudió en el IES Alfonso II de Oviedo, y en esa ciudad conoció al piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, para quien compuso la canción El Nano, incluida en el disco Que el cielo espere sentao. De joven no sentía tanta atracción por la música, siendo su mayor pasión el futbol.

Melendi dejó el deporte a inicios de 2001, mismo año cuando decidió encaminar sus primeros pasos como músico, formando parte de una banda creada con sus amigos de nombre El bosque de Sherwood, con la cual realizó una docena de actuaciones por diversos locales de la zona de Oviedo.

A mediados de 2002, tras la poca popularidad con el grupo El bosque de Sherwood, Melendi decidió abandonar la banda y comenzar a construir una carrera como solista.

