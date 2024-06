Lucero Mijares Revela que Está 'Muy Enojada' y Explica la Razón

Con su característico sentido del humor, Lucero Mijares se defendió de quienes la criticaron porque decidió acudir en ropa deportiva a votar en las elecciones del 2 de junio de 2024.

“Todos íbamos de pants, yo salí como a las 07:30, estaba en mi quinto sueño, me puse una sudadera y vámonos y yo veía a todos en la fila de pants de tenis y cuando dijeron eso yo dije: ¡Ah, qué raro!”, explicó la hija de Lucero y Manuel Mijares.

Lo que si no le parece nada divertido es que el bullying y esta conducta de acoso pareciera que se incrementa.

La joven cantante señaló que últimamente muchas niñas que acuden a verla al teatro donde se presenta le han comentado que las molestan en la escuela; afirmó que es una situación que la "pone muy enojada y siempre les dijo que no hagan caso y que echen todo lo malo a la basura”.

Lucero Mijares hizo un llamado porque los adultos eviten que niñas y niños sigan siendo víctimas de esta conducta.

Yo no entiendo por qué en pleno 2024 sigue habiendo este tipo de cosas, me tiene muy enojada pero ahora sí que no hacer caso y ojalá que en unos años pueda acabar esto.