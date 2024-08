¡Aquí Vamos de Nuevo! Mamma Mia 3 ya Está en Producción, Confirma Actriz

Mamma Mia se ha convertido en una de las sagas de comedia musical favoritas del público, y aparentemente hay buenas noticias para sus fanáticos, pues la tercera entrega ya está en desarrollo.

En una entrevista para Variety, la actriz Christine Baranski reveló que la tercera entrega de Mamma Mia ya está en producción, pues afirmó que tuvo una plática sobre el tema con la productora de la película, Judy Kramer, quien incluso ya le dio algunos detalles sobre esta nueva entrega.

Estuve en Londres con Judy Kramer, en nuestro bar favorito. Ya está planeando Mamma Mia 3, incluso me contó la trama de qué sucederá. ¡Es todo lo que puedo decir! Pero no es como: 'Oh, ojalá pudiera pasar', porque Judy Kramer hace que las cosas sucedan. Hizo que sucediera la segunda y fue algo fenomenal.