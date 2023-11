María José Admite Haber Engañado a Parejas: ‘Fui Infiel pero Siempre Leal’

María José reveló durante una entrevista que sí ha sido infiel a lo largo de su vida, pero defendió que “siempre ha sido leal”. La declaración ha llamado la atención de sus seguidores, quienes han discutido ampliamente sobre los tratos que puede haber al interior de una pareja.

Noticia relacionada: No Habrá Reencuentro con Kabah: María José

“Fui infiel pero siempre fui leal”: María José en entrevista

La cantante de 47 años concedió una entrevista para el canal de YouTube de Annette Cuburu. Durante este encuentro, la conductora le preguntó si alguna vez había sido infiel, a lo que la intérprete de “No soy una señora” contestó:

Ah, claro, mil veces. O sea, yo siempre fui muy golosa. Fui infiel, pero siempre fui leal

María José añadió que nunca permitió que una infidelidad evolucionara en un involucramiento emocional:

En el momento en el que sentía que ya esa infidelidad iba a repercutir en mis emociones, bye

Estas declaraciones dividieron a los admiradores de la exintegrante de Kabah. Mientras que algunos consideraron que era una contradicción, otros defendieron que sus dichos podían ser coherentes en una pareja responsable.

“Los que no saben la diferencia entre ser fiel y leal. Bravo, me encanta Josa, que es honesta y no hipócrita”, escribió el usuario Sergio Carrasco.

María José habla del rompimiento con Kabah

La cantante también compartió durante su entrevista con Annette Cuburu que hubo un distanciamiento con Kabah después de la primera disolución del grupo:

Hubo un rompimiento después de que se acabó el grupo. Ellos quisieron hacer un reencuentro, antes del reencuentro que hicimos, y yo les dijo ‘no puedo en este momento’ y ellos nada más escucharon ‘no puedo’.

María José en concierto. Foto: Instagram @lajosa

María José admitió que en este episodio, con quien más peleó fue con Apio. “El Apio estaba muy enojado y me dijo cosas muy feas que después se limaron”.

Historias recomendadas: