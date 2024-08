Maryfer Centeno dice que Molestan a Briggitte por Inseguros en ‘La Casa de los Famosos’

Ha sido una semana intensa en La Casa de los Famosos y para muchos fanáticos cada vez se notan más los ataques que sufre Briggitte Bozzo por parte de algunos de sus compañeros. Al respecto, Maryfer Centeno analizó la actitud de los habitantes hacia la influencer.

Briggitte Bozzo es una de las participantes de La Casa de los Famosos que más ha tenido que padecer la actitud de los demás habitantes.

Como ejemplo está Mariana Echeverría, quien ha sido señalada por tener actitudes groseras hacia la influencer. La participante incluso desdeñó la reacción alérgica de la joven a los mariscos.

Ante las burlas y comentarios que ha recibido Briggitte, no pocos seguidores del programa han criticado estas actitudes y han pedido medidas disciplinarias.

Quien también se ha pronunciado al respecto es Maryfer Centeno. Según dijo la especialista en lenguaje corporal, los habitantes de La Casa de los Famosos han reflejado una gran inseguridad:

Todo maltratador verbal lo que esconde es una gran inseguridad. Justamente esta actitud inmadura o infantil de: ‘Me burlo de ti para que no descubran cuánto miedo tengo yo, cuánta inseguridad tengo yo’.

Y añadió:

Lo que estamos viendo en La Casa de los Famosos es ‘cuando no puedo tener algo, pues finjo despreciarlo; cuando siento envidia de algo, prefiero no tener con tal de que tú no tengas’. Es lo que está pasando con Briggitte, es el más claro ejemplo de la envidia.