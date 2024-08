¿Qué Dijo? Nicola Critica a Su Amigo Agustín Fernández de ‘La Casa de los Famosos’

La polémica continúa en La Casa de los Famosos. “La Jefa” ha sido tajante con los habitantes y los ha nominado a todos, después de que ellos hicieran tratos para acordar sus votos. Además, Nicola Porcella criticó la conducta de su amigo Agustín Fernández.

Después de la reprobable discusión entre los habitantes, La Casa de los Famosos no ha dejado de dar de que hablar. En esta ocasión, la producción regañó a los participantes por incumplir el reglamento de la casa.

Además, “La Jefa” les informó que la sanción sería contundente: todos los habitantes saldrán nominados esta semana. Incluso la inmunidad del líder de la semana quedó anulada, ante los tratos que estaban haciendo los habitantes para votar a ciertos compañeros.

En su participación en Hoy, Nicola Porcella lamentó la conducta de su amigo Agustín Fernández. Y es que el influencer argentino cometió la indiscreción de contar a sus compañeros lo que cree que gana Nicola.

Mientras conversaba con Adrián Marcelo, Agustín Fernández le contó cuánto dinero cree que el actor gana al mes. Al respecto, Nicola rechazó que ese sea su sueldo y criticó a su amigo:

Les juro por lo que más quiero que no gano eso. Sí me parece que se excedió un poquito Agustín. No midió lo que está haciendo, por un tema de seguridad de mi familia y mi hijo.