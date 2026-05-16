Matan a Balazos a Querido Cantante en Vía Pública; Una Mujer Sería Clave en la Investigación

El cantante de flamenco Matías Corraliza Fernández, conocido artísticamente como Matías de Paula, fue asesinado a balazos en plena vía pública en Villanueva de la Serena, municipio de la provincia de Badajoz, España.

El ataque ocurrió a plena luz del día y, hasta el momento, no se reportan personas detenidas. Sin embargo, medios locales señalan que las autoridades ya tienen identificado al presunto responsable del homicidio.

De acuerdo con el diario español El Mundo, una de las principales líneas de investigación apunta a un posible conflicto sentimental. Según esta versión, el agresor habría tenido diferencias con el cantaor relacionadas con su expareja.

Las primeras indagatorias indican que el sospechoso salió recientemente de prisión y que el crimen podría haber sido una venganza. Tras disparar contra Matías de Paula, el atacante escapó en un automóvil donde lo esperaban otras dos personas, lo que refuerza la hipótesis de que el asesinato fue planeado.

Matías Corraliza Fernández. Foto: ING Matías de Paula

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, confirmó que se trató de un homicidio, aunque señaló que la investigación permanece bajo secreto de sumario.

Las autoridades informaron que este sábado se realizará la autopsia y que el funeral está programado en Villanueva de la Serena, ciudad natal del artista.

¿Quién es Matías Corraliza Fernández?

Matías de Paula tenía 52 años y era una figura reconocida en el mundo del flamenco. Durante más de dos décadas se presentó en tablaos de Madrid como El Corral de la Pacheca y Café Chinitas.

A lo largo de su carrera compartió escenario con artistas como Pitingo, Enrique Morente y José Mercé.

En años recientes residía nuevamente en Villanueva de la Serena, donde impulsó la peña flamenca Diego El Chucarro, en homenaje a su padre, además de impartir clases de canto.

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