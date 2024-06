Matt Bomer Revela que lo Rechazaron de 'Superman' por Ser Gay

El actor Matt Bomer reveló que fue rechazado del papel de Superman por su orientación sexual.

En una entrevista para el podcast Awards Chatter, el actor reveló que, por sus preferencias sexuales, fue descartado del proyecto Superman: Flyby, escrito por J.J. Abrams y dirigido por Brett Ratner.

Las declaraciones del actor llegan después de lo dicho por la escritora Jackie Collins, quien previamente había afirmado que Bomer no había logrado el papel por ser gay.

Entró su cinta de audición y llamó a su agente, a alguien no le agradó y les dijo a los productores que era gay. Le dijeron: 'No, no podemos contratarte'. La razón por la que no lo eligieron es porque era gay.