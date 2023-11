La mexicana Melissa Barrera estaría fuera de la saga Scream, según información del portal Variety, por sus comentarios a favor del pueblo palestino en medio de la guerra que sostiene Israel contra el grupo islamista Hamás.

La actriz protagonizó las dos entregas más recientes de la saga de terror, junto Jenna Ortega, por lo que se tenía contemplado que estuviera de regreso para protagonziar Scream VII, pero su postura sobre el conflicto en Medio Oriente habría sido la causa de su despido.

Según la prensa especializada, la productora Spyglass decidió sacar a Barrera de su próxima película "no por su apoyo a Palestina", sino por "cruzar la línea al antisemitismo".

"Reincidió en el tópico antisemita de que los judíos controlan los medios de comunicación", fue parte de las causas por las que la productora descidió dejar fuera a la actriz mexicana.

En sus redes sociales, sobre todo Instagram, eran constantes las publicaciones en las que Melissa Barrera acusaba la falta de información en medios y redes sociales sobre lo que pasaba en Gaza.

He estado buscando activamente videos e información sobre el lado palestino durante las últimas dos semanas, ¿por qué? porque los medios occidentales solo muestran el otro lado (Israel). ¿Por qué hacen esto? Te dejaré deducirlo por ti mismo.

Apenas un día antes de que se confirmara que Barrera no participará en Scream VII, la actriz compartió un mensaje con el que aparentemente daba a entender que ya sabía que estaba fuera de la producción, pues dijo: "Al final del día prefiero ser excluida por quién incluyo a ser incluida por quién excluyo".

Este no es el primer cambio que sufre la próxima entrega de la saga de terror, pero a pesar de las múltiples modificaciones, el proyecto se mantiene en pie.

Antes de llegar a Hollywood, Melissa Barrera participó en producciones como Club de Cuervos y Vida. Debutó en la televisión estadounidense en 2022, con Keep Breathing y también ha participado en las cintas In the heights, Scream y Scream VI.

