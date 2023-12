Mexicana Lupita Nyong'o Presidirá el Jurado Internacional en Berlinale 2024

La actriz ganadora del Oscar como Mejor Actriz de Reparto, realizadora, productora y autora mexicano-keniana Lupita Nyong´o presidirá el jurado internacional en la 74 edición de la Berlinale, que iniciará el 15 de febrero de 2024.

"Lupita Nyong'o encarna lo que amamos del cine: versatilidad a la hora de abarcar diferentes proyectos, el dirigirse a diferentes púbicos y, al mismo tiempo, una consistencia claramente visible en sus papeles, por muy diferentes que sean", afirmaron Mariëtte Rissenbeek y Carlo Chatrian, en un comunicado.

Los codirectores de la Berlinale, se mostraron "felices y orgullosos" de que Nyong'o haya aceptado su invitación para presidir el jurado de la 74 Berlinale".

Me siento profundamente honrada de haber sido nombrada presidenta del jurado internacional del Festival Internacional de Cine de Berlín. Estoy deseando celebrar y reconocer el extraordinario trabajo de cineastas de todo el mundo.

¿Quién es Lupita Nyong´o?

Nyong'o, de padres kenianos y que nació en Ciudad de México (CDMX) y creció en Kenia, estudió cine y teatro en el Hampshire College de Estados Unidos y trabajó inicialmente en varias producciones cinematográficas en ese país.

De vuelta en Kenia, en 2009 produjo su primera película, In My Genes, que también dirigió y escribió.

Tras ampliar estudios en la Escuela de Arte Dramático de Yale, comenzó su carrera como actriz y celebró su consagración con 12 Years a Slave (12 años de esclavitud), de Steve McQueen, que le valió, además del Oscar en 2014 a la Mejor Actriz de Reparto, el Screen Actors Guild Award, el Critics' Choice Award, el Independent Spirit Award y el NAACP Image Award.

Desde entonces, "Nyong'o se ha convertido en una de las actrices internacionales de mayor proyección, que inspira por igual al público como a la crítica cinematográfica", subrayó el comunicado.

En 2018, encarnó por primera vez a la guerrera Nakia en la película de Marvel Black Panther, y también apareció en la secuela Black Panther: Wakanda Forever (2022).

Sus otros éxitos en la pantalla incluyen Us (Nosotros), Little Monsters, Queen of Katwe (La reina de Katwe), Star Wars: The Force Awakens (Star Wars: El despertar de la Fuerza) y la película de terror The 355 (Agentes 355).

Próximamente asumirá un papel en la serie spin-off de la franquicia de terror A Quiet Place: Day One (Un lugar tranquilo: Día uno).

Además de su carrera cinematográfica, Nyong'o también actúa en Broadway y escribió en 2020 el libro infantil Sulwe, que estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times.

Actualmente prepara un podcast centrado en la narrativa de no ficción de la diáspora africana y está desarrollando una serie basada en Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie.

Recientemente fue productora ejecutiva de la película sudanesa Goodbye Julia, el debut como director de Mohamed Kordofani, seleccionada por el Comité Nacional Sudanés que opera en el exilio para competir por el premio al Mejor Película Internacional en la 96 edición de los Oscar.

