Killers of the Flower Moon y Oppenheimer Encabezan Nominaciones a los Globos de Oro

Las nominaciones a los Globos de Oro 2024 se han ido develando este lunes 11 de diciembre.

La 81 edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 7 de enero en Los Ángeles tras una renovación de su junta directiva, que ya no depende de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su siglas en inglés), para dejar atrás definitivamente polémicas pasadas acerca de la transparencia de estos galardones.

Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, y Oppenheimer, de Christopher Nolan, son las cintas que encabezan la nominación a mejor película dramática para la edición 81 de los Globos de Oro.

A ellas se suman los títulos Maestro, de Bradley Cooper; Past Lives, de Celine Song; Anatomy of a Fall, de Justine Triet y The Zone of Interest, de Jonathan Glazer.

Por su parte, Succession y The Crown pugnarán por el Globo de Oro a mejor serie dramática con The Last of Us, The Morning Show, 1923 y The Diplomat, desveló este lunes la organización de estos premios.

Mientras tanto, Ted Lasso y The Bear, fueron nominadas en el apartado de mejor serie de comedia o musical. Las series Abbott Elementary, Jury Duty, Bary y Only Murders in the Building también competirán en este categoría.

La películas Barbie y Poor Things están nominadas a mejor película de comedia o musical junto con American Fiction, de Cord Jefferson; The Holdovers, de Alexander Payne; May December, de Todd Haynes, y Air, de Ben Affleck.

