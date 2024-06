¿De Qué Murió Michael Jackson? Esto le Pasó Hace 15 Años al 'Rey del Pop'

Este 25 de junio 2024 se cumplen 15 años de la muerte de Michael Jackson, un día que quedó grabado en la mente de muchos de sus fans, y una de las preguntas más frecuentes es la de qué murió el 'Rey del Pop' y a continuación te contamos qué pasó.

Previo a su muerte, Michael Jackson se encontraba en el ojo público, ya que estaba a punto de iniciar su gira 'This is It', además de que vivía perseguido debido a diferentes acusaciones de abuso y problemas médicos.

¿Cuándo murió Michael Jackson?

El 25 de junio de 2009, los rumores se esparcieron sobre que algo estaba pasando en la mansión del cantante en Holmby Hills y en las horas siguientes se confirmaría la peor noticia: Michael Jackson estaba muerto a los 50 años.

Horas antes a su muerte, MJ terminó un ensayo de su gira, agradeció a sus bailarines y equipo, y se dirigió a su finca a descansar. Debido a que el cantante se había quejado de sentirse fatigado y de no poder dormir, el Dr. Conrad Murray estaba en su casa como otras noches, de acuerdo con The Associated Press.

¿De qué murió Michael Jackson?

Durante la madrugada y la mañana del jueves 25 de junio 2009, Michael Jackson recibió una serie de medicamentos para ayudarlo a dormir, administradas por Murray, y más tarde se encontó al cantante inconsciente.

El 'Rey del Pop' fue llevado de emergencia a un hospital cercano por los bomberos de Los Ángeles, quienes lo encontraron en paro cardíaco y sin respirar. Pese a los esfuerzos, la reanimación no tuvo éxito.

Más tarde la autopsia de Michael Jackson reveló que el cantante sufrió una sobredosis de propofol con otros sedantes, como benzodiapzepina, lo que provocó una mezcla letal, por lo que la muerte de MJ fue considerada homicidio y se presentó un cargo contra el Dr. Murray.

Durante una entrevista con detectives de Los Ángeles, Murray describió a Jackson como alguien desesperado por dormir y pidiendo propofol, mientras que el exmédico del Rey del Pop, el Dr. Allan Metzger, testifica que el cantante estaba buscando medicamentos que le ayudaran a dormir dos meses antes de su muerte.

El 7 de noviembre de 2011, más de dos años después de la muerte de Michael Jackson, el médico personal del cantante fue encontrado culpable por homicidio involuntario y condenado a cuatro años de prisión, sin embargo en 2013 fue puesto en libertad, luego de dos años en la cárcel y al mostrar buen comportamiento.

