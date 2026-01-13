Muere el Actor Ramón Ramírez Guerrero, Conocido como “Ramón Anza”

Este 13 de enero falleció el actor Ramón Ramírez Guerrero, conocido artísticamente como “Ramón Anza”, informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

A través de sus redes sociales, la ANDA expresó su profundo pesar por la muerte de su compañero, a quien reconoció como socio honorario del sindicato. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ramón Ramírez Guerrero ‘Ramón Anza’. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, señaló la asociación en su mensaje.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ramón Ramírez Guerrero “Ramón Anza”, socio Honorario de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz. pic.twitter.com/e553Sf0VwN — Asociación Nacional de Actores (@andactores) January 13, 2026

¿Qué es la Asociación Nacional de Actores?

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) son una agrupación de trabajadores formada por artistas de cine, teatro, radio, televisión, doblaje, stunt, centros nocturnos y demás ramas artísticas y del entretenimiento.

Son un sindicato independiente fundado en 1934, como una organización sindical de resistencia. El 29 de enero de 1935 quedaron registrados legalmente ante la junta especial de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, brindando desde entonces a los trabajadores actores afiliados en México, beneficios laborales y reconocimiento como gremio.

Cabe destacar que la ANDA cuenta con miles de integrantes, ya que agrupa a la gran mayoría de actores, actrices y trabajadores de las artes escénicas en México, aunque no hay una cifra exacta pública, su representación es muy amplia, abarcando desde cine y televisión hasta teatro y doblaje, con presencia nacional a través de secciones y delegaciones.

