Muere Madre de la Actriz, Fabiola Campomanes: "Vuela Alto Mami"

La actriz Fabiola Campomanes confirmó el fallecimiento de su madre, María Rojas. Este sábado 7 de febrero, dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un emotivo mensaje acompañado de varias fotografías que retratan distintos momentos de la vida de su mamá.

La publicación generó una oleada de mensajes de apoyo y condolencias por parte de seguidores, colegas del medio artístico y amigos cercanos, quienes expresaron su solidaridad ante la pérdida.

Actriz Fabiola Campomanes. Foto: Cuartoscuro

¿De qué murió María Rojas, madre de la actriz?

Hasta el momento, la también ex participante del reality La Granja VIP, no ha informado de manera oficial cuál fue la causa del fallecimiento de su madre.

No obstante, semanas atrás la actriz ya había dado señales de que atravesaba una situación familiar complicada. El pasado 6 de enero, Fabiola compartió una imagen en sus redes sociales en la que explicó que había estado ausente debido a que se encontraba cuidando a su madre, quien había sido sometida a una cirugía de colon.

En ese mensaje, la actriz reflexionó sobre el cambio de roles entre madre e hija y la importancia de acompañar a los seres queridos en momentos difíciles.

“Después de que ella me cuidó cuando era pequeña, ahora los roles cambiaron”, escribió entonces, destacando que el tiempo no avisa y que el amor verdadero también implica estar presente cuando más se necesita.

Campomanes describió la experiencia como dura y compleja, pero al mismo tiempo como un “privilegio inmenso”, al poder acompañar a su madre en una etapa tan delicada.

Hasta ahora, la actriz se ha mantenido en silencio tras el anuncio del fallecimiento, limitándose a compartir las imágenes y el mensaje que confirmó la pérdida.

“Vuela alto mami ! Gracias por todo !! Ya te extraño . Te amo tanto”, externó en sus redes la actriz.

