Muere Shelley Duvall, Protagonista de 'El Resplandor' y Actriz de Estas Películas

La actriz Shelley Duvall, recordada por su papel de Wendy Torrance en la película El Resplandor, de Stanley Kubrick, murió a los 75 años de edad, informó Dan Gilroy, quien fuera su esposo.

De acuerdo con Gilroy, la actriz falleció mientras dormía, tras sufrir complicaciones derivadas de la diabetes que padecía.

Dan Gilroy reveló la triste noticia para el medio The Hollywood Reporter, en donde dedicó un conmovedor mensaje para despedirse de su compañera de vida.

Shelley Duvall, the versatile actress memorable in 'McCabe & Mrs. Miller,' 'Nashville,' 'Popeye, '3 Women,' and 'The Shining,' has passed away at 75 https://t.co/wtQCCaVPPX pic.twitter.com/4qvRty281h