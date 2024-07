Millonario Paga 10 Millones de Dólares a Justin Bieber por Presentarse en una Boda

El cantante Justin Bieber se presentó en una fiesta privada que forma parte de las celebraciones por la boda de uno de los hijos de uno de los hombres más ricos de Asia, el magnate indio Mukesh Ambani.

En redes sociales, se viralizaron las imágenes del intérprete de Peaches cantando frente a los invitados, entre los que destacan varias celebridades de aquel país.

De esta forma, Justin Bieber, quien espera la llegada de su primer bebé junto a su esposa, Hailey Bieber, se convirtió en la más reciente celebridad en participar en los festejos por la boda de Anat Ambani y Radhika Merchant. De acuerdo con la prensa especializada, el magnate pagó cerca de 10 millones de dólares por la presentación de Justin Bieber en la exclusiva fiesta.

Previamente, Rihanna también formó parte de los festejos por esta boda.

#JustinBieber poses with #RadhikaMerchant and #AnantAmbani ahead of his #performance at their #sangeet #weddingday pic.twitter.com/t2ccecavc9