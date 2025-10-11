Murió Diane Keaton, actriz ganadora del Oscar, a los 79 años confirmaron medios internacionales. Conocida por su trabajo con el cineasta Woody Allen, la famosa también destacó en el mundo de la moda como un ícono por el uso de los trajes de corte masculino.

Keaton también participó en la ficción como pareja de Michael Corleone (Al Pacino), en "El Padrino" (1972) y "El Padrino Parte II" (1974) de Francis Ford Coppola.

El fallecimiento fue confirmado este sábado por un portavoz de la familia a la revista People.

La revista explicó que no se revelaron de inmediato más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Tras la confirmación del deceso, compañeros y amigos han expresado su tristeza ante su partida. Una de ellas fue Bette Midler, quien la calificó como "brillante, hermosa y extraordinaria".

No puedo decirte lo insoportablemente triste que esto me pone. Ella era hilarante, completamente original y sin la competitividad que uno hubiera esperado de una estrella así. Lo que viste fue quién era ella.

Video: Falleció Diane Keaton a los 79 años en California, de luto el cine mundial

¿Quién fue Diane Keaton?

Diane Keaton nació en Los Ángeles, California, el 5 de enero de 1946. Fue una actriz, directora y productora de cine estadounidense, ganadora de un Óscar a la mejor actriz, dos premios Globo de Oro y un Bafta.

Fue una de las intérpretes más famosas y reconocidas. Junto con Faye Dunaway y Katharine Hepburn, es la actriz con más películas en la lista de las 100 mejores películas según el American Film Institute.

Keaton comenzó su carrera en el teatro y debutó en la pantalla grande en 1970. Su primer papel importante fue como Kay Adams en la película El padrino, pero las películas que formaron sus primeros años fueron las que hizo con Woody Allen.

Por Annie Hall (1977), obtuvo el premio Óscar a la mejor actriz.

A pesar de tener gran reconocimiento en la comedia, luego de su reconocimiento en la década de los 70, optó por historias y personajes más obscuros. Su estilo inspiró a una decena de actrices.

También publicó exitosas memorias Then Again (2011), Let's Just Dig It Wasn't Pretty (2015) y Brother and Sister (2020). Además, también publicó su trabajo en fotografía, una de sus pasiones desde los años 70. La obra se recopiló en Reservations.

Historias recomendadas:

Muere Pepe Soho, Fotógrafo y Empresario Mexicano

¿De qué Murió Diane Keaton, la Legendaria Actriz de Hollywood?



DMZ