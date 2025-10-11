Muere Pepe Soho, Fotógrafo y Empresario Mexicano

Pepe Soho, fotógrafo mexicano y fundador del Mystika Museum en Tulum, Quintana Roo, falleció en la Ciudad de México.

Pepe Sojo, cuyo nombre real era José Askenazi Cohen, falleció este viernes 10 de octubre, según se dio a conocer a través de las redes sociales del museo, donde se publicó el mensaje.

“La esencia de Pepe Soho es única. Trascendió, pero su luz permanece en cada imagen, en cada enseñanza, en la forma en que nos inspiró a vivir. Su arte es un regalo que seguiremos abriendo cada día.”

¿Quién era y de qué murió Pepe Soho?

Antes de dedicarse a la fotografía, Pepe Soho fue diseñador de modas, músico y empresario.

Pepe Soho se adentró en el mundo del arte visual tras un accidente que le ocurrió en la India, donde se fracturó ambas rodillas. En el proceso de recuperación fue cuando se dedicó más a profundidad a la fotografía.

En 2017 representó a México en la World Photographic Cup, realizada en Yokohama, Japón, donde obtuvo la medalla de oro con su fotografía “Believe”, tomada en las Torres del Paine, Chile. Ese mismo año inauguró su primera galería en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, donde expuso fotos de paisajes mexicanos.

En 2021 inauguró el Mystika Museum, una experiencia inmersiva con fotografías, proyecciones y sonidos. El espacio busca representar la conexión entre los entornos naturales de México y el público.

Pepe Soho será recordado por impulsar iniciativas visuales centradas en la observación de la naturaleza.

Según se dio a conocer, Pepe Soho murió a causa de un paro cardíaco.

