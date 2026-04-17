Natalie Portman Está Embarazada: ¿Cuántos Hijos Tiene y Qué Sabemos de Ellos?

La actriz ganadora del Oscar, Natalie Portman confirmó que está embarazada de su tercer hijo, el primero junto a su actual pareja, el productor musical francés Tanguy Destable. La revelación llega en un momento clave de su vida personal, tras su divorcio en 2024 y el inicio de una nueva relación en 2025.

¿Cuántos hijos tiene Natalie Portman?

Con este embarazo, Portman se convertirá en madre de tres. Hasta ahora, la actriz tiene dos hijos:

Aleph, de 14 años

Amalia, de 9 años

Ambos son fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied, con quien estuvo casada más de una década.

El bebé en camino será su primer hijo con Destable, marcando una nueva etapa familiar para la actriz.

George Clooney Abandona los Días de Galán: Anuncia que Ya No Besará a Ninguna Actriz

¿Qué sabemos de sus hijos?

Aunque es una de las figuras más reconocidas de Hollywood, Portman ha sido consistente en mantener la vida de sus hijos fuera de la mirada pública. Aun así, se conocen algunos detalles:

Aleph ha mostrado interés creativo y llegó a lanzar una marca de ropa llamada Vanté.

Amalia, la menor, ha crecido completamente fuera de la exposición pública, siguiendo la línea de privacidad que Portman defiende.

La actriz ha hablado en diversas ocasiones sobre su deseo de darles una infancia “normal”, lejos del ruido de la fama.

La historia familiar también se amplía del lado de su pareja. Tanguy Destable tiene dos hijos,nÉtienne y Vadim, de una relación previa con la actriz francesa Louise Bourgoin, lo que convierte a esta nueva etapa en una familia ensamblada.

A sus 44 años, Portman ha descrito este embarazo como una experiencia que vive con mayor calma y gratitud. Incluso ha señalado que probablemente será el último.

Además, ha reconocido el privilegio que implica poder volver a ser madre, especialmente por su cercanía al tema de la fertilidad, su padre es médico especialista en esta área, lo que ha influido en su forma de vivir esta etapa.

Historias recomendadas:

'Drop Dead' de Olivia Rodrigo: Qué Significa la Letra de su Nueva Canción

El Actor de Telenovelas Mauricio García Muela Celebra entre Lágrimas Fin de sus Quimioterapias