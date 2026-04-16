El Actor de Telenovelas Mauricio García Muela Celebra entre Lágrimas Fin de sus Quimioterapias

Mauricio García Muela, actor reconocido por su participación en producciones como Corona de Lágrimas, Vivir de Amor y la bioserie Ellas soy yo, compartió con sus seguidores que terminó su tratamiento de quimioterapias.

En un video, García Muela mostró los efectos físicos que el tratamiento contra el cáncer ha dejado en su cuerpo en los últimos meses, incluyendo la pérdida de cabello y una notable disminución de peso.

"Estoy que no me la creo. Lo logré, ya acabé mis quimioterapias. Fueron 70 días de tratamiento, 21 quimioterapias, bajé 10 kilos. Se me fue todo el pelo. Una chin…, pero aquí estoy de pie", expresó el actor en el clip entre lágrimas.

Una lucha que comenzó en silencio

El diagnóstico de cáncer testicular llegó de forma inesperada a finales de febrero de 2026, apenas unos días antes de que el actor cumpliera 43 años. Según relató en su momento, no hubo tiempo para pausas; tras recibir la noticia, se sometió de inmediato a cirugías y estudios antes de comenzar el tratamiento que culminó esta semana.

Durante este proceso, Mauricio se convirtió en una voz de resiliencia, utilizando sus plataformas digitales para visibilizar la importancia de escuchar al cuerpo y detectar a tiempo este tipo de enfermedades.

El camino hacia la remisión

A pesar de la alegría por terminar esta etapa, el actor aclaró que la batalla aún requiere vigilancia. En los próximos días, se someterá a nuevos análisis de sangre y estudios médicos para monitorear sus niveles tumorales.

"Sólo queda hacerme análisis de sangre en unos 10 días para ver si los niveles están en rango y si la enfermedad entra en remisión", explicó, manteniendo una actitud optimista que ha sido aplaudida por colegas y seguidores.

Por ahora, Mauricio García Muela se enfoca en recuperar su salud física, rodeado del amor de su familia y el cariño de un público que ha seguido paso a paso su valiente testimonio de vida.

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