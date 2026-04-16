Así Reaccionó Alessandra Rosaldo a las Especulaciones sobre el Dinero de Derbez: "Es Peligroso"

En días recientes, diversos sitios de internet y redes sociales han viralizado supuestas estimaciones sobre la fortuna acumulada de Eugenio Derbez tras décadas de trayectoria en México y Hollywood.

Sin embargo, lo que para algunos curiosidad, para Alessandra Rosaldo representa una amenaza real, así que la cantante alzó la voz para desmentir dichas cifras y alertar sobre las consecuencias de estas publicaciones.

Durante un encuentro con los medios, Rosaldo fue tajante al señalar que la información que circula es falsa y carece de sustento. No obstante, más allá de la imprecisión de los números, su principal preocupación radica en la seguridad de su núcleo familiar.

"Me parece peligrosísimo y muy delicado. Cualquier persona puede pensar: '¡Ah, eso es lo que tiene en el banco!', y absolutamente no. Es falso, como muchas de las cosas que se dicen", declaró la intérprete.

Video: Eugenio Derbez Foto con Shakira Concierto Ciudad de México

¿De dónde salieron estas cifras?

Las especulaciones cobraron fuerza tras reportes de sitios de internet que calculan el patrimonio neto de celebridades basándose en datos públicos. Ante esto, la esposa del comediante pidió responsabilidad a quienes difunden este contenido, pues la percepción de una riqueza exorbitante puede atraer situaciones de peligro en un entorno donde la seguridad es una prioridad.

El humor como escudo

Pese a la seriedad del tema financiero, Alessandra aprovechó para aclarar que, a nivel interno, su familia se mantiene unida y recurre al humor para lidiar con los chismes.

“En esta familia tenemos humor negro, imagínate todo lo que nos hemos dicho”, comentó entre risas.

Con estas declaraciones, Rosaldo busca terminar con las especulaciones que para ella cruzan la línea de la privacidad y atenta contra la tranquilidad de su familia.

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