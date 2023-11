'The Legend of Zelda' Tendrá su Película de Acción Real

Después del éxito de 'Super Mario Bros. La Película', la empresa de videojuegos Nintendo ya alista su siguiente película, y, contrario a lo que se podría pensar, no se trata de una secuela de la historia de Mario y compañía, sino que ahora se centrará en el universo de 'The legend of Zelda'.

Esta nueva cinta será en formato 'live action', y contará con la producción de Shigeru Miyamoto, director representante y miembro de Nintendo, además de Avi Arad, presidente de Arad Productions, mientras que el director responsable de la película será Wes Ball.

De acuerdo con la prensa especializada, esta película estará cofinanciada por Nintendo y Sony Pictures, con más del 50% del financiamiento a cargo de la empresa japonesa.

Por su parte, Nintendo informó que con esta incursión en el mundo del cine "se crean oportunidades para que personas de todo el mundo accedan al mundo del entretenimiento que la empresa ha construido".

Al involucrarse profundamente en la producción cinematográfica con el objetivo de hacer sonreír a todos a través del entretenimiento, Nintendo continuará sus esfuerzos para producir entretenimiento único.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la fecha de estreno de la película.

A lo largo de su historia, Nintendo ha creado sagas legendarias en el mundo de los videojuegos, como Mario Bros., Donkey Kong, Metroid, Pokémon, The Legend of Zelda y Starfox. Además, la empresa afirma que ha vendido más de 5 mil 600 millones de videojuegos y más de 800 millones de unidades de hardware en todo el mundo.

El pasado mes de mayo se estrenó el juego más reciente de Zelda, que lleva por nombre 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'. En alguna ocasión, Shigeru Miyamoto, quien además es creador del juego y su protagonista, Link, reveló que esta saga tiene sus orígenes en recuerdos de la infancia, pues el pueblo en el que vivía, Sonobe, estaba junto a un bosque, lo que inspiró las mágicas historias de la franquicia.

Además, también reconoció que Link tiene cierta inspiración en el personaje de Peter Pan, de Disney.

En aquellos años, la tecnología del NES era limitada y permitía sólo el uso de tres colores, pero queríamos crear un personaje reconocible. Tuvimos que crear un héroe pequeño, así que pensamos en un sombrero largo y orejas largas, probablemente con características mágicas. Vimos lo que teníamos: un personaje similar a Peter Pan, y como me encanta Disney, comenzamos a trabajar".

Con información de N+

OAGL