¿Nodal Engañó a Cazzu con Fan? Mujer Revela Supuesto Amorío

Una mujer compartió en TikTok el supuesto amorío que tuvo con un cantante mexicano que acaba de ser papá. Los usuarios inmediatamente señalaron que el susodicho podría ser Christian Nodal, quien acaba de tener una hija con Cazzu.

La historia la contó la usuaria Ivette Saldívar, quien vive en Aguascalientes. Según narró, hace tres semanas acudió a un antro y se fijó en un cantante que casualmente también estaba ahí:

Tras intercambiar miradas, el hombre se le acercó, comenzaron a platicar y él la invitó a una sección reservada del antro. Ahí la llenó de halagos e intentó conquistarla.

Tras estar en la zona exclusiva del antro, decidieron marcharse. Mientras esperaban su vehículo, la gente afuera del bar pidió fotografías al misterioso cantante. Al respecto, Ivette dijo:

Nosotros salimos del lugar y la gente pues pidiéndole fotos. Nunca se me ocurrió pedirle foto porque la neta me da vergüenza.

Según contó la joven, se besaron afuera de su casa. Un vecino reconoció al músico y quedó impresionado por verlo en su calle:

Tras aquel encuentro, hablaron de forma intermitente a través de mensajes. Incluso, una vez el cantante le llamó a Ivette:

Al otro día me marcó. Yo pensé que no me iba a hablar ni me iba a mandar mensajes, pero me ha estado mandando mensajes y la neta no le hago caso.