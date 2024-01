El cantante y compositor puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente, estrenó el sencillo y video musical "Ron en el piso", que durante 6 minutos hace un recorrido por todos los ámbitos de su vida y deja atrás su pasado.

Desde su juventud y sus años con el icónico grupo Calle 13, que formó junto a Visitante, a otros muchos aspectos destacados de su carrera y vida personal, Residente dejó claro que "del tiempo nadie se salva".

"Me siento viejo cuando los chamaquitos (jóvenes) ahora me dicen leyenda" o "yo sé que ya no soy tan relevante, antes me pedían retrato todos devotos, ahora me paran pa' que yo les tire la foto", son parte de la letra de esta canción.

Esto va por lo que somos, por lo que fuimos.

Por to lo que tenemos, por to lo que tuvimos.

Por las lloradas, por toa las carcajadas.

Por to los triunfos y por todas las cagadas .

Evolución y cambios

Se trata de un sencillo y un video que hablan de la evolución de la vida y de los cambios, reflexionando sobre el pasado y el presente, y cuyo video incluye carteles del cantante joven que acaban en la basura, así como personas que han sido fundamentales para él.

"Esto va por lo que somos, por lo que fuimos, por todo lo que tenemos, por todo lo que tuvimos, por las lloradas, por todas las carcajadas, por todos los triunfos y por todas las cagadas", canta Residente.

Antes del lanzamiento del video, Residente dirigió dos tráileres para la anticipación de la canción en las redes sociales.

El primero contó con el actor y comediante John Leguizamo, quien con sus gestos expresa su descontento con la vida del cantante, mientras se da un simbolismo pintoresco a través de vasos de ron.

Para el segundo tráiler, Residente recordó su vida entrando en el legendario teatro Firehouse Cinema en la ciudad de Nueva York.

La pieza fue dirigida por Residente y producida por 1868 Studios, en colaboración con Zapatero Flims y World Junkies. El sencillo y video fueron lanzados por 5020 Records, un nuevo sello bajo SONY Music U.S.A.

El año pasado, Residente publicó otros cortometrajes como “Problema cabrón”, aproximadamente 10 minutos de denuncia social; “Quiero ser baladista”, junto a Ricky Martin, y “Residente y el Cura”, en el que aparece el actor español Javier Cámara.

Actualmente, está trabajando en la finalización de su segundo álbum en solitario y en otros proyectos de cine y televisión.

Con información de EFE.

