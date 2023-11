René Pérez 'Residente' Habla de Sexo y de Ricky Martin

René Pérez, mejor conocido como Residente, fue presentado como imagen de una campaña para incentivar el uso del condón como una forma efectiva de prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

Se trata de Hablemos sin vergüenza del sexo, eslogan de la campaña que lo llevó a compartir parte de su vida íntima. Aceptó, por ejemplo, que en la intimidad ha estado con varias personas a la vez.

¿Qué es lo más cachondo que he hecho? Vamos, yo pienso que eso es personal, pero sí he hecho cosas, todas las cosas que se pueden hacer, que son buenas, naturales, saludables, y sí he estado con más de una persona a la misma vez, sí, claro, pero bueno para mí es normal, pero sí ha pasado y no me molesta decirlo, sí sí, está bien