¿Por Qué Cambiaron las Fechas del Corona Capital 2026? Cuándo y Dónde Será el Festival

¡Habemus fechas! El Corona Capital 2026 ya tiene días marcados en el calendario, aunque con un giro que tomó a varios por sorpresa: esta vez no aprovecharán el fin de semana largo como solían hacerlo.

Sin embargo, la cita será donde siempre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Aunque todavía no sabemos nada del cartel, lo que sí es un hecho es que el festival se queda con su formato de varios días durante el segundo fin de semana de noviembre, pintando su raya de los días festivos tradicionales.

VIDEO: Corona Capital, Uno de los Festivales Más Caros del Mundo

¿Cuándo será el Corona Capital 2026?

El Festival de música se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de noviembre de 2026.

¿Por qué cambió de fechas el Corona Capital 2026?

Este movimiento tiene una razón de ser bastante lógica, ya que la agenda de conciertos en la CDMX para esos días puso la logística contra las cuerdas.

Resulta que el 13 de noviembre, el día que normalmente arrancaría el festival, se cruza con dos eventos masivos: Karol G en el Estadio GNP Seguros y Morat en el Palacio de los Deportes.

Como todos estos recintos comparten el mismo código postal, la movilidad y la seguridad se habrían vuelto una misión imposible. Fue precisamente este choque de agendas lo que obligó a los organizadores a replantearse los días, e incluso el formato, para que la edición 2026 fluyera sin problemas.

A esto hay que sumarle que el show de "La Bichota" no es cualquier cosa; al ser parte de una gira mundial de alto impacto, su confirmación para el 13 de noviembre terminó de inclinar la balanza hacia el cambio de planes.

Mover el Corona Capital no es una decisión menor, sino una jugada inteligente para no competir de frente con otros gigantes y asegurar que los fans tengan una experiencia mucho más cómoda. Desde 2010, este evento se ha vuelto un pilar en América Latina, trayendo lo mejor de la escena global y logrando asistencias récord año tras año.

Este ajuste es el reflejo de una realidad actual: con tantos espectáculos en la capital, los promotores tienen que jugar al ajedrez con las fechas para evitar que la ciudad colapse y que las carteras de los fans respiren un poco.

Por ahora, solo nos queda aguantar la curiosidad un par de semanas más hasta que suelten el lineup.

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