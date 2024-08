¿Vendrán a México? Oasis Aclara Dudas sobre Gira Mundial y Habla de Conciertos en 2025

La banda británica Oasis aclaró dudas sobre su gira mundial y los conciertos que ofrecerá en 2025, luego del anuncio de la reunión de los hermanos Liam y Noel Gallagher, tras 15 años alejados de los escenarios.

Después de una gran expectación, los hermanos Noel y Liam Gallagher anunciaron la gira Oasis Live '25, que arrancará en el estadio del principado de Cardiff, en Gales, el 4 de julio del año próximo, para después continuar en Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

Mediante su cuenta de X, antes Twitter, Oasis aclaró que no tocará en el festival de Glastonbury 2025, ni en ningún otro festival el próximo año, pero aclaró que la única forma de ver a la banda será mediante su propio tour el próximo año, con lo cual abre la posibilidad de visitar más países, y con ello se enciende una posibilidad de que se presenten en México.

Luego de que se diera a conocer el rencuentro de Oasis, en redes sociales se filtró un documento con las supuestas fechas de la gira Oasis Live '25, que incluyen a Reino Unido, Irlanda, Canadá, Estados Unidos y México, que se realizaría el 11 de septiembre de 2025.

Sin embargo, la banda no se ha pronunciando al respecto ni ha dado información sobre si su gira de reencuentro se extenderá a otras partes del mundo.

La banda abrió una preventa para el próximo 30 de agosto para la gira por Reino Unido e Irlanda en 2025, sin embargo, los fans deben registrarse este 28 de agosto de 2024, para ser elegidos mediante una votación.

Los solicitantes seleccionados recibirán un correo electrónico con información de acceso completa la mañana del viernes 30 de agosto. El éxito en la votación no garantiza la obtención de entradas.

Las venta general de entradas para ver a Noel, de 57 años, y Liam, de 51, saldrán a la venta este sábado a las 8:00 (07:00 GMT) en la República de Irlanda y a las 9:00 (08:00 GMT) en el Reino Unido.

🚨REGISTER FOR THE UK & IRELAND 2025 TOUR PRE-SALE BALLOT🚨

A ticket pre-sale will be held on Friday 30th August, ahead of Saturday’s general sale.

To ensure the maximum number of fans have a fair opportunity to access tickets, applicants will be selected for the pre-sale via a… pic.twitter.com/spP24NemBV