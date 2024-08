Oasis: Reencuentro de los Hermanos Gallagher Desata Reacciones

El reencuentro de Oasis, a 15 años de haberse separado, causó una gran euforia entre los melómanos de todo el mundo, y como era de esperarse, las reacciones y los memes no se hicieron esperar.

Durante las primeras horas de este martes 27 de agosto, los hermanos Noel y Liam Gallagher dejaron atrás sus diferencias y anunciaron que regresarían a la icónica banda de britpop a 15 años de haberse separado. Por esta razón, anunciaron la gira Oasis Live 2025.

Como era de esperarse, una noticia de esta magnitud desató una gran cantidad de reacciones en todo el mundo.

Algunos usuarios ya comenzaron a planear la forma en que van a financiar sus boletos para los conciertos de Oasis, o hasta viajes para ser testigos de este reencuentro de ensueño.

Otros fanáticos recordaron las causas por las que Oasis se separó hace 15 años, y señalaron que es muy probable que desde el primer ensayo, los hermanos Noel y Liam Gallagher empiecen a discutir. También hubo algunos usuarios que señalaron que ya preparan sus outfits para este reencuentro: la tradicional gabardina de Liam o la chamarra Adidas de Noel.

Por supuesto que el Manchester City, el equipo que aman los hermanos Gallagher, tampoco podía dejar pasar este acontecimiento tan importante para la cultura pop, por lo que publicaron un mensaje en su cuenta de X: "Amamos los grandes regresos, Oasis".

Noticia relacionada: ¿Oasis Vendrá a México? Esto se Sabe sobre Gira de Reencuentro

De acuerdo con la información publicada por la banda, la gira Oasis Live 2025 comenzará en Reino Unido e Irlanda en julio del próximo año.

Por esta razón, la agrupación informó a través de sus redes sociales que el próximo viernes 30 de agosto se llevará a cabo una venta anticipada, antes de la venta general del sábado. La agrupación señaló que para garantizar que todos los fans puedan competir de manera justa por las entradas, se abrirá un registro que cerrará el miércoles 28 de agosto.

🚨REGISTER FOR THE UK & IRELAND 2025 TOUR PRE-SALE BALLOT🚨

A ticket pre-sale will be held on Friday 30th August, ahead of Saturday’s general sale.

To ensure the maximum number of fans have a fair opportunity to access tickets, applicants will be selected for the pre-sale via a… pic.twitter.com/spP24NemBV