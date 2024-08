¿Oasis Vendrá a México? Esto se Sabe sobre Gira de Reencuentro

El tan anhelado reencuentro de Oasis depertó la ilusión en los fanáticos de la banda alrededor de todo el mundo, y como era de esperarse, comenzaron a surgir dudas sobre si los hermanos Gallagher llevarán su gira de reunión más allá del Reino Unido y la República de Irlanda.

Fue durante las primeras horas de este martes 27 de agosto de 2024 que los hermanos Noel y Liam Gallagher confirmaron que habían dejado atrás sus diferencias para reunir de nuevo a Oasis y emprender una gira en 2025.

"Esto es, está pasando", fue parte del mensaje que publicaron los hermanos Gallagher para anunciar el regreso de la legendaria banda de britpop con una gira por Reino Unido e Irlanda.

Hasta el momento, los hermanos Gallagher únicamente confirmaron fechas en distintas ciudades del Reino Unido e Irlanda:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August Edinburgh Scottish Gas

Hasta el momento, Oasis no ha dado información sobre si su gira de reencuentro se extenderá a otras partes del mundo, aunque existen versiones extraoficiales que señalan que la gira Oasis Live '25 llegará a Norteamérica en agosto y septiembre del próximo año.

Horas antes de confirmarse el regreso de la banda, en redes sociales comenzó a circular un documento en el que se observan fechas en Reino Unido, Irlanda, Canadá, Estados Unidos y México. Al confirmarse el reencuentro de los hermanos Gallagher, los fanáticos descubrieron que las fechas en Reino Unido e Irlanda son las mismas que contenía el documento filtrado.

Aunque hasta el momento no hay información oficial de parte de la banda o alguna promotora, el documento señala que Oasis estaría visitando la Ciudad de México en septiembre del próximo año.

Según la filtración, estas son las presentaciones de Oasis para Norteamérica en 2025:

Oasis Reunion: This photo came out that was deleted shortly after, I don't know if it's true, but it seems real, for now nothing from South America pic.twitter.com/kXjpsSqZuH